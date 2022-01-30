刚果小马卡布赢下拳击卫冕赛 称要挑战墨西哥世界拳王

刚果拳击运动员小马卡布刚刚在美国东北部沃伦举行的拳击卫冕战中成功地也是第二次卫冕了他的WBC轻量级世界冠军。当然刚果人是以分歧裁决最终被认定击败了南非人Thabiso Mchunu的。由于这一成功，他现在有希望挑战墨西哥传奇拳王卡内罗-阿尔瓦雷斯（Canelo Alvarez），阿尔瓦雷斯是该级别的真正拳手，马卡布在沃伦现在想夺下他的拳王腰带。

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据本台报道称，34岁的小伊伦加-马卡布赢下了比赛，不仅保住了他的冠军宝座，也打开了挑战该级别拳王的大门。确实，击败塔比索-姆丘努（33岁，至此记录有23胜，6负）打开了与卡内罗-阿尔瓦雷斯（Canelo Alvarez）比赛的大门，阿尔瓦雷斯是拳击超级明星和有史以来最著名冠军。据WBC向这位已经是四个不同重量级别的世界冠军的墨西哥人承诺，可能在5月组织一场次次重量级的冠军赛。

WBC是世界职业拳击4个联合会中一个重要的组织。

为了赢下这场挑战资格，现在拥有29胜2负成绩的小马卡布不得不面对多种逆境。小马卡布不得不长途跋涉来到美国俄亥俄州比赛不说，这场比赛最初原本应该在刚果民主共和国举行的，他必须迎战拳手塔比索-姆丘努的拳头。

2015年，小马卡布已经击败了挑战他的姆丘努。刚刚结束的比赛，小马卡布却在开始时开局不顺处于逆境。而在2015年，他可是在第11回合时将姆丘努KO击败。这一次，刚果人小马卡布不得不靠裁判数点，以微弱的优势获胜。不管怎么说，胜利虽短暂不易，但对刚果民的拳击明星小马卡布来说，却开启了潜在而宏远的前景。