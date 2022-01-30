剛果小馬卡布贏下拳擊衛冕賽 稱要挑戰墨西哥世界拳王

剛果拳擊運動員小馬卡布剛剛在美國東北部沃倫舉行的拳擊衛冕戰中成功地也是第二次衛冕了他的WBC輕量級世界冠軍。當然剛果人是以分歧裁決最終被認定擊敗了南非人Thabiso Mchunu的。由於這一成功，他現在有希望挑戰墨西哥傳奇拳王卡內羅-阿爾瓦雷斯（Canelo Alvarez），阿爾瓦雷斯是該級別的真正拳手，馬卡布在沃倫現在想奪下他的拳王腰帶。

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據本台報道稱，34歲的小伊倫加-馬卡布贏下了比賽，不僅保住了他的冠軍寶座，也打開了挑戰該級別拳王的大門。確實，擊敗塔比索-姆丘努（33歲，至此記錄有23勝，6負）打開了與卡內羅-阿爾瓦雷斯（Canelo Alvarez）比賽的大門，阿爾瓦雷斯是拳擊超級明星和有史以來最著名冠軍。據WBC向這位已經是四個不同重量級別的世界冠軍的墨西哥人承諾，可能在5月組織一場次次重量級的冠軍賽。

WBC是世界職業拳擊4個聯合會中一個重要的組織。

為了贏下這場挑戰資格，現在擁有29勝2負成績的小馬卡布不得不面對多種逆境。小馬卡布不得不長途跋涉來到美國俄亥俄州比賽不說，這場比賽最初原本應該在剛果民主共和國舉行的，他必須迎戰拳手塔比索-姆丘努的拳頭。

2015年，小馬卡布已經擊敗了挑戰他的姆丘努。剛剛結束的比賽，小馬卡布卻在開始時開局不順處於逆境。而在2015年，他可是在第11回合時將姆丘努KO擊敗。這一次，剛果人小馬卡布不得不靠裁判數點，以微弱的優勢獲勝。不管怎麼說，勝利雖短暫不易，但對剛果民的拳擊明星小馬卡布來說，卻開啟了潛在而宏遠的前景。