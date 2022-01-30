法国谴责俄罗斯雇佣兵“抢劫”马里

法国外交部长让-伊夫-勒德里昂批评说，来自俄罗斯臭名昭著的准军事公司“瓦格纳”的雇佣兵已经开始抢劫马里，但并不寻求在萨赫勒地区取代法国和欧洲国家在马里的反恐维安。

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据让-伊夫-勒德里昂接受法国《星期天日报》（JDD）采访中评论道，“瓦格纳”是俄罗斯前军人，使用由俄罗斯提供的武器，并由俄罗斯后勤部门支援的组织。他们在中非共和国从事掠夺活动，用保护当局的安全来换取不受惩罚地开采矿产资源的权利。" 据让-伊夫-勒德里昂指出，"在马里，情况也是如此。俄罗斯雇佣兵已经在劫取该国国家资源来换取对军政府的保护。他们正在抢劫马里。"

据法国外长勒德里昂说：“瓦格纳雇佣兵”正在利用一些国家的弱点建立自己的地位，但不是取代欧洲人在萨赫勒地的作用。当然除此之外，还是为了加强俄罗斯在非洲的影响力。" 对让-伊夫-勒德里昂来说，”俄罗斯公司瓦格纳的目标显然是确保当地军政府权力的连续性（......）。“

法国外长已经在1月中旬指责“瓦格纳”以反圣战的名义支持想要在马里夺取政权的军政府。

这些称是私人雇佣士兵，目前已经有几百人驻扎在马里。据马里军事官员称，最近几周已经延请了俄罗斯军事教官，特别是在廷巴克图。

据法新社说，法国曾试图劝说马里不要使用该俄罗斯雇佣兵准军事集团，但却未果。虽然巴黎曾警告说，“瓦格纳”抵达马里领土将与法国维持部署在马里的维安反恐士兵 "不相容"。法国的批评似乎已经发生了变化。

在接受JDD采访时，法国外交最高官员对欧洲部队Takuba在这个国家的未来仍然非常谨慎。马里军政府本周要求作为欧洲部队Takuba成员的丹麦特遣队离开马里。

据法国外长勒德里昂称，“我们正在与我们的合作伙伴讨论，考虑对这种新情况的反应类型。”但当被问及法国是否会离开马里时，法国外长勒德里昂回答说：“我并没有这么说。”