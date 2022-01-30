法國譴責俄羅斯僱傭兵“搶劫”馬里

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂批評說，來自俄羅斯臭名昭著的準軍事公司“瓦格納”的僱傭兵已經開始搶劫馬里，但並不尋求在薩赫勒地區取代法國和歐洲國家在馬里的反恐維安。

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據讓-伊夫-勒德里昂接受法國《星期天日報》（JDD）採訪中評論道，“瓦格納”是俄羅斯前軍人，使用由俄羅斯提供的武器，並由俄羅斯後勤部門支援的組織。他們在中非共和國從事掠奪活動，用保護當局的安全來換取不受懲罰地開採礦產資源的權利。" 據讓-伊夫-勒德里昂指出，"在馬里，情況也是如此。俄羅斯僱傭兵已經在劫取該國國家資源來換取對軍政府的保護。他們正在搶劫馬里。"

據法國外長勒德里昂說：“瓦格納僱傭兵”正在利用一些國家的弱點建立自己的地位，但不是取代歐洲人在薩赫勒地的作用。當然除此之外，還是為了加強俄羅斯在非洲的影響力。" 對讓-伊夫-勒德里昂來說，”俄羅斯公司瓦格納的目標顯然是確保當地軍政府權力的連續性（......）。“

法國外長已經在1月中旬指責“瓦格納”以反聖戰的名義支持想要在馬里奪取政權的軍政府。

這些稱是私人僱傭士兵，目前已經有幾百人駐紮在馬里。據馬里軍事官員稱，最近幾周已經延請了俄羅斯軍事教官，特別是在廷巴克圖。

據法新社說，法國曾試圖勸說馬里不要使用該俄羅斯僱傭兵準軍事集團，但卻未果。雖然巴黎曾警告說，“瓦格納”抵達馬里領土將與法國維持部署在馬里的維安反恐士兵 "不相容"。法國的批評似乎已經發生了變化。

在接受JDD採訪時，法國外交最高官員對歐洲部隊Takuba在這個國家的未來仍然非常謹慎。馬里軍政府本周要求作為歐洲部隊Takuba成員的丹麥特遣隊離開馬里。

據法國外長勒德里昂稱，“我們正在與我們的合作夥伴討論，考慮對這種新情況的反應類型。”但當被問及法國是否會離開馬里時，法國外長勒德里昂回答說：“我並沒有這麼說。”