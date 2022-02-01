法国暨欧洲伙伴特种部队马里驻军2月中旬前调整部署

法国政府发言人阿塔尔 Gabriel Attal 周二(2月1日)宣布：针对马里被军政府统治下的情况，法国及其欧洲合作伙伴国代号为塔库巴(Takuba)的特种部队行动将在“2 月中旬”之前，努力对于他们在马里的军队进行部署。

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在马里军政府宣布驱逐法国驻马里大使的第二天 ，法国政府发言人阿塔尔在 franceinfo 上宣布：“可以肯定的是，情况不能让它这样下去。 到 2 月中旬，我们将与我们的合作伙伴一起工作，看看我们在马里当地的驻军情况有何演变”，并“计划进行部署上的调整”。

被询及：法国在马里的驻军是否会因此全部撤退时，发言人阿塔尔指出，法国“已逐渐减少了部署幅度，我们将继续这样做”。

在法国大使被马里军政府驱逐之前，丹麦政府曾谴责巴马科的“肮脏的政治游戏”，并于 1 月 27 日宣布将其驻扎在马里的一百名士兵撤退返国。

在此之前，马里当权的军政府向丹麦提出了这方面要求，军政府认为丹麦军人的部署是“未经其同意而进行的”。 法国外交部长让-伊夫·勒德里昂立即谴责马里军政府的这一项“不负责任”行为，并警告说有必要“得承受其后果”，然后于 1 月 28 日通过视频就驻扎马里的这支欧洲特种部队塔库巴 Takuba 的未来进行伙伴国之间的视频会议。

驻军马里的欧洲国家塔库巴特种部队是于 2020 年在法国建议下成立的，旨在分担非中南部萨赫勒地区的军事行动负担。