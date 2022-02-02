几内亚比绍发生未遂政变 “总统称局势已得到控制”

几内亚比绍总统乌马罗·西索科·恩巴洛在 2022 年 2 月 1 日发生未遂政变后举行了新闻发布会。Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a tenu une conférence de presse après la tentative de coup d'État survenue le 1er février 2022.

几内亚比绍总统恩巴洛周二2月1日晚在首都比绍说，该国当天发生一起未遂政变，数人被捕。法新社报道说，几内亚比绍的局势目前看来“平静”；路透社的报道则形容，这场政变图谋已经“停滞”。

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曾为陆军将领的恩巴洛总统周二当晚在总理纳比亚姆等政府官员陪同下召开的新闻发布会上说，这起未遂政变与他开展打击贩毒行动有关，数名政变参与者已被捕。他说：“这不仅仅是一次政变。这是企图杀害总统、总理和所有内阁。” 此外，他表示这是一次“孤立行为”。政府将继续打击贩毒。

星期二早些时候，首都比绍一处总统正在举行内阁会议的大院内传出激烈枪声。据悉，恩巴洛、纳比亚姆和其他政府成员正在政府大楼内开会。

还不清楚是否有任何伤亡，目前也不清楚谁是这场显然的未遂政变的幕后主使者。路透社的报道形容说，推翻的尝试似乎已经停滞不前。周二晚些时候，总统恩巴洛在Facebook上发布了一张照片，显示他与顾问和穿着军装的男子坐在一起。

一个尚未以他的名义核实的账户的推特帖子中写道，援引路透社2月2日的话说：“局势处于政府的控制之下。”

除交火地区外，比绍市内大部分地区较为平静，载有军人的车辆在街道上行驶。法新社记者在比绍市中心看到，很多商店、饭店和银行停止营业。

由西部非洲15个国家组成的地区集团西非国家经济共同体（ECOWAS）在推特上发表声明，称这次攻击事件为政变，西共体密切关注几内亚比绍局势。

该声明说：“西共体谴责这次政变企图并让军方为乌马罗·西索科·恩巴洛总统及其政府成员的人身安全承担责任。”

恩巴洛被宣布为2020年选举的获胜者，但是他的对手多明戈斯·西蒙斯·佩雷拉对选举结果提出异议。虽然最高法院收到的有关选举争议的诉讼还在进行，恩巴洛在军队支持下开始组建新政府。

几内亚比绍有150万人口，1974年从葡萄牙获得独立。美联社报道指出，几内亚比绍独立后经历了四次政变和超过12次未遂政变。只有一位民主选举的总统连任一整届。