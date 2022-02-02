幾內亞比紹發生未遂政變 “總統稱局勢已得到控制”

幾內亞比紹總統烏馬羅·西索科·恩巴洛在 2022 年 2 月 1 日發生未遂政變後舉行了新聞發布會。Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a tenu une conférence de presse après la tentative de coup d'État survenue le 1er février 2022.

幾內亞比紹總統恩巴洛周二2月1日晚在首都比紹說，該國當天發生一起未遂政變，數人被捕。法新社報道說，幾內亞比紹的局勢目前看來“平靜”；路透社的報道則形容，這場政變圖謀已經“停滯”。

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曾為陸軍將領的恩巴洛總統周二當晚在總理納比亞姆等政府官員陪同下召開的新聞發布會上說，這起未遂政變與他開展打擊販毒行動有關，數名政變參與者已被捕。他說：“這不僅僅是一次政變。這是企圖殺害總統、總理和所有內閣。” 此外，他表示這是一次“孤立行為”。政府將繼續打擊販毒。

星期二早些時候，首都比紹一處總統正在舉行內閣會議的大院內傳出激烈槍聲。據悉，恩巴洛、納比亞姆和其他政府成員正在政府大樓內開會。

還不清楚是否有任何傷亡，目前也不清楚誰是這場顯然的未遂政變的幕後主使者。路透社的報道形容說，推翻的嘗試似乎已經停滯不前。周二晚些時候，總統恩巴洛在Facebook上發布了一張照片，顯示他與顧問和穿着軍裝的男子坐在一起。

一個尚未以他的名義核實的賬戶的推特帖子中寫道，援引路透社2月2日的話說：“局勢處於政府的控制之下。”

除交火地區外，比紹市內大部分地區較為平靜，載有軍人的車輛在街道上行駛。法新社記者在比紹市中心看到，很多商店、飯店和銀行停止營業。

由西部非洲15個國家組成的地區集團西非國家經濟共同體（ECOWAS）在推特上發表聲明，稱這次攻擊事件為政變，西共體密切關注幾內亞比紹局勢。

該聲明說：“西共體譴責這次政變企圖並讓軍方為烏馬羅·西索科·恩巴洛總統及其政府成員的人身安全承擔責任。”

恩巴洛被宣布為2020年選舉的獲勝者，但是他的對手多明戈斯·西蒙斯·佩雷拉對選舉結果提出異議。雖然最高法院收到的有關選舉爭議的訴訟還在進行，恩巴洛在軍隊支持下開始組建新政府。

幾內亞比紹有150萬人口，1974年從葡萄牙獲得獨立。美聯社報道指出，幾內亞比紹獨立後經歷了四次政變和超過12次未遂政變。只有一位民主選舉的總統連任一整屆。