第35届非盟首脑会议今启 议程含政变危机，新冠病毒以及以色列列席争议

第35届非盟首脑会议今天在该组织的总部埃塞俄比亚开幕。三个月前，一些非洲国家就呼吁他们的国民离开埃塞俄比亚，因为担心来自提格雷的叛军会攻进埃塞俄比亚首都。然而现在非洲代表团聚集在当地参加峰会。

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据本台在亚的斯亚贝巴的特别记者Florence Morice报道称，第35届非盟首脑会议将讨论最近在非洲大陆发生的一系列政变。自上次峰会以来，至少有四个国家被暂停了非洲联盟的资格：几内亚、马里、布基纳法索和苏丹。而且，尽管乍得前总统戴比的儿子领导的军事委员会在戴比去世后一直统治着该国，但乍得却没有受到影响。这导致一些人批评非盟对反宪政过渡的对应政策 "不一致"。

因此，如何应对政治危机的管理将是本次第35届峰会讨论的核心。对于西非开放社会倡议的区域组织专家帕普-易卜拉希马-凯恩来说，这次峰会将是非洲国家元首们澄清事实的一个机会。"在萨赫勒地区，有两类问题。首当其冲的是政变问题，这往往是由于治理不善造成的。然后是外国干预帮助各国在西非打击恐怖主义。它们现在正以新的形式出现。法国、俄罗斯以及在某种程度上土耳其卷入非洲地区反恐争议。我认为，这次峰会将帮助各国磨平棱角，也许会就采取的战略达成一致，使萨赫勒地区不会成为外国势力之间的战场。"

该报道称，第35届非盟首脑会议还将讨论非洲对新冠病毒大流行病的如何应对。南非前总统西里尔-拉马福萨将提交一份关于该主题的报告。但毫无疑问的是，关于以色列的辩论将是最激烈的。去年7月，非盟首脑会议委员会主席授予以色列观察员地位，引起了该组织内部的强烈批评和分歧。因此，除了正在进行的各种冲突之外，这个议题也被列入议程。

忙碌的议程，使一些人担心埃塞俄比亚的提格雷的战争会在一定程度上被掩盖。无论如何，在冲突和新冠病毒疫情大流行病中主办这次峰会已经是埃塞俄比亚总理阿比-艾哈迈德的政治胜利，他不遗余力地说服了他的同僚们来此与会。

本台的报道说，峰会结束时，塞内加尔总统麦基-萨勒将执掌非盟未来一年的工作。届时也是费利克斯-齐塞克迪总统的非盟任期结束。因此，现在是进行成绩评估的时候了。帕普-易卜拉希马-凯恩认为结果好坏参半："由于刚果民主共和国在非洲政治格局中长期缺席，加上齐塞克迪总统身边的团队缺乏经验，与他的前任南非总统西里尔-拉马福萨相比，在行政、后勤和人力资源方面相比，他并没有真正扛起重任，因此在我看来，他的任期总结有批评争议。齐塞克迪总统无法结束埃塞俄比亚的危机，在萨赫勒地区齐塞克迪总统几乎是隐身缺席没有作为的。而在苏丹危机中，我们也很少看到他的身影。