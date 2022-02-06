摩洛哥5岁男孩被困井内4天后终被救出　但不幸身亡

北非国家摩洛哥一名5岁男孩被困在井内，当局2月5日经过四天搜救后，终于将男孩救出送院，惟国王穆罕默德六世（King Mohammed VI）之后表示男孩证实不治，并向家人送上慰问。法国总统马克龙在得知这一不幸的消息当晚表示：今晚，我想对小拉延的家人和摩洛哥人民说，我们分担他们的痛苦。

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5岁的拉延（Rayan）1日在当地北部小镇塔莫罗（Tamorot）不慎失足跌落32米深的井内，当局到场救援，惟井口的直径只有25厘米，增加援救难度。

当局曾经将氧气筒及食水等物资送到井底，并在3日透过摄影机证实拉延仍然清醒，头部有多处轻伤，惟当局5日指无法判断拉延是否仍然生存，只希望上天保祐。

拉延的遭遇引起全国的关注，大批民众到场打气。救援人员原本计划凿开水井，但受到土质影响，当局决定改为出动挖土机在水井旁边挖出濠沟，再横向掘出隧道接近拉延，不过他们除了忧虑拉延的安危，亦担心挖掘工作可能令水井结构不稳而倒塌。

当局经过四天的挖掘工作后，成功在5日将拉延救出。在场的美联社记者表示，救援人员以毛毯包住拉延的身体，运上地面后随即在父母的陪同下由救护车送院，惟最终返魂无术。