非盟峰会：谴责非洲大陆军事政变 绕开以色列列席争议

非洲领导人周日在非洲联盟年度峰会上明确谴责了非洲大陆最近的政变浪潮，并推迟了对以色列在该组织有争议的地位认可的讨论。

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据法新社援引外交消息人士称，有55个成员国的非盟峰会，是否接纳以色列为观察员身份的议题讨论被 "暂停"，原定于周日下午举行的辩论被推迟，避免了泛非组织出现前所未有的危机，以色列议题在非盟中引发激烈争吵。

而在峰会繁重的议程中，过去一年震撼非洲大陆的政变--两星期前在布基纳法索发生的最新政变--是不可避免的。在非盟和平与安全理事会会议上。大会的每一位非洲领导人都明确谴责政变国家违宪更换政府的浪潮。

与会非洲官员称，非盟 "不会容忍任何形式的军事政变"，并强调说，所有政变国家都被暂停了非盟资格。非洲近期多次发生国家政变引起震荡，因为“在非洲联盟的历史上，从未有过在12个月内有四个国家政变而被暂停资格：马里、几内亚、苏丹和布基纳法索。”

非盟委员会主席穆萨-法基-穆罕默德在周六的讲话中就提到了政变的 "灾难性浪潮"，并警告与恐怖主义威胁相关。

就以色列争议，据法新社说，非盟选择避免在高度敏感的以色列认证问题上出现分歧。穆萨-法基在7月做出的这一决定确实使该组织产生了分歧。

包括南非和阿尔及利亚在内的几个成员国抗议说，这一选择违背了该组织支持巴勒斯坦的声明。上述两国游说将该问题列入峰会议程。辩论原定于周日下午举行。外交人士告诉法新社，议题被 "暂停 "了，非盟将成立一个委员会 "研究这个问题"。

据受访外交官称，该委员会将包括南非和阿尔及利亚，但也包括支持法基决定的卢旺达和刚果民主共和国，以及喀麦隆和尼日利亚。但这一推迟避免了峰会投票的可能性，许多分析家说，这可能会造成非盟历史上前所未有的分裂，而非盟正在庆祝其成立20周年。

在周六的一次演讲中，巴勒斯坦总理穆罕默德-什塔耶呼吁非洲领导人撤销对以色列的观察员身份认证。但穆萨-法基为他的选择辩护，并呼吁进行 "冷静的辩论"。他保证，非盟对巴勒斯坦人寻求独立 的承诺是不可改变的，只能继续加强。但是法基说，接纳以色列的观察员身份可以为和平服务。

据该报道，目前还不清楚这次非洲峰会是否涉及在东道国的正肆虐的战争，峰会大部分时间是闭门举行的。

埃塞俄比亚北部被亲政府部队和提格雷人民解放阵线（TPLF）叛军之间的冲突蹂躏了15个月，冲突导致数千人死亡，据联合国称，数十万人处于饥饿边缘。

据班科勒-阿德奥耶保证，"所有的冲突局势都在峰会的议程上"。

但总部位于埃塞俄比亚首都的非盟在这场冲突中处于特别微妙的位置。法基一直等到去年8月--战斗开始9个月后--才任命尼日利亚前总统奥卢塞贡-奥巴桑乔为特使，帮助促成停火。在冲突期间，埃塞俄比亚还继续担任非盟和平与安全理事会成员。奥巴桑乔应当于本周访问受战争影响的地区。