索马里兰称中国不能对索马里兰的外交发号施令

索马里兰外交部长今天在访问台湾时批评中国说，中国不能对索马里兰的外交关系指手画脚发号施令。索马里兰寻求与台湾提升双边关系。中国对索马里兰与台湾关系表达愤怒。索马里指责台湾和索马里兰之间交换办事处是侵犯主权的 "鲁莽企图"。

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据法新社今天发自台北的消息说，索马里兰外交部长埃萨-凯德-穆罕默德在周五台北的新闻发布会上重申，他所在的地区于1991年宣布从索马里独立，索马里兰可以与任何对该国友好的人做朋友。他还说，"让我告诉你们一件事：索马里兰是一个主权国家。"

索马里兰外交部长埃萨-凯德-穆罕默德说，“我们生来自由，我们将保持自由，我们将按照自己的意愿处理我们的事务。中国不能对我们发号施令。其他国家都不能对我们发号施令。”

据索马里兰外交部长埃萨-凯德-穆罕默德保证，只要任何国家 "尊重我们作为一个主权国家的完整"，索马里兰就会向它们开放。他还补充说：“我想告诉你们，我们对所有前来并想与我们做生意的人开放，没有任何条件。”

索马里兰外交部长埃萨-凯德-穆罕默德率领的代表团，包括财政部长。该部长称赞与台北达成投资协议的可能性，特别是在石油和天然气勘探领域。

据法新社，近年来，台湾和索马里兰的关系不断走近，在2020年交换了事实上的大使馆。索马里兰本周对台北的高调访问激怒了中国，中国指责台湾 "寻求分裂"。北京将台湾视为其领土的一个组成部分，并誓言要夺回台湾，必要时可使用武力。

在1991年宣布独立后，索马里兰已经发展成为一个稳定的国度，而索马里却被几十年的政治暴力所困扰。

索马里谴责台湾和索马里兰之间交换办事处是侵犯其主权的 "鲁莽行动"。而北京则指责台北的分裂主义和孤注一掷的绝望行为。在习近平主席的领导下，中国对台湾的侵入行为有所增加，包括增加战机入侵台湾防空区的次数。