『視頻』令法國與馬里關係破裂的瓦格納是什麼組織？

2021年底，可能有大約兩百名俄羅斯瓦格納僱傭軍出現在馬里東北部距離首都巴馬科兩百公里處地點。

法國政府17日正式宣布，法國軍隊撤離馬里，停止其旨在薩赫勒地區打擊激進伊斯蘭武裝的代號新月形沙丘行動。如果說馬里近期的政治動蕩，以及國內不斷響起的反對法國的聲音，促成了這項決定的話，俄羅斯大型僱傭軍的出現更是讓法國以及歐洲下決心撤離，並調整政策的轉折點。點擊法國24電視台視頻，了解詳情：

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法國總統馬克龍在歐盟與非盟峰會之前，16日在總統府與參與薩赫勒地區反恐行動的非洲和歐洲國家代表舉行小型峰會，做出了法軍撤離馬里，停止新月形沙丘反恐行動的決定。

法國軍隊自2013年起就在馬里境內展開打擊伊斯蘭聖戰團體的行動。但隨着時間推移，這項行動在當地陷入進退兩難，一方面當地伊斯蘭激進團體活動依然形勢嚴峻，另一方面，當地民間開始出現反法聲音，2021年更發生軍事政變。此後，法國政府與軍政權之間的關係不斷惡化，越來越多的俄羅斯軍人在馬里出現顯然突破了法國以及以法國為主力的反恐行動底線。

17日，馬克龍與塞內加爾和幾內亞總統，以及歐盟理事會主席一道，宣布從馬里撤軍時表示:我們不能與那些我們既不認同價值觀，也不認同背後目標的政府，並肩採取軍事行動。

瓦格納僱傭軍是什麼組織？何以成為法國與馬里軍政府關係破裂的一個轉折點？點擊法國24電視台視頻，了解詳情：

儘管馬里政府聲稱已有俄羅斯軍人在境內，與馬里軍隊合作，但究竟有多少瓦格納俄羅斯僱傭軍在馬里，則虛實難定。

法國駐馬里軍隊將在未來幾個月內陸續成立。但據法軍總參部發言人透露，撤軍後，仍將有2500到3000法國軍隊駐紮薩赫勒地區，繼續反恐行動。