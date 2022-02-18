『视频』令法国与马里关系破裂的瓦格纳是什么组织？

法国政府17日正式宣布，法国军队撤离马里，停止其旨在萨赫勒地区打击激进伊斯兰武装的代号新月形沙丘行动。如果说马里近期的政治动荡，以及国内不断响起的反对法国的声音，促成了这项决定的话，俄罗斯大型雇佣军的出现更是让法国以及欧洲下决心撤离，并调整政策的转折点。点击法国24电视台视频，了解详情：

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法国总统马克龙在欧盟与非盟峰会之前，16日在总统府与参与萨赫勒地区反恐行动的非洲和欧洲国家代表举行小型峰会，做出了法军撤离马里，停止新月形沙丘反恐行动的决定。

法国军队自2013年起就在马里境内展开打击伊斯兰圣战团体的行动。但随着时间推移，这项行动在当地陷入进退两难，一方面当地伊斯兰激进团体活动依然形势严峻，另一方面，当地民间开始出现反法声音，2021年更发生军事政变。此后，法国政府与军政权之间的关系不断恶化，越来越多的俄罗斯军人在马里出现显然突破了法国以及以法国为主力的反恐行动底线。

17日，马克龙与塞内加尔和几内亚总统，以及欧盟理事会主席一道，宣布从马里撤军时表示:我们不能与那些我们既不认同价值观，也不认同背后目标的政府，并肩采取军事行动。

瓦格纳雇佣军是什么组织？何以成为法国与马里军政府关系破裂的一个转折点？点击法国24电视台视频，了解详情：

尽管马里政府声称已有俄罗斯军人在境内，与马里军队合作，但究竟有多少瓦格纳俄罗斯雇佣军在马里，则虚实难定。

法国驻马里军队将在未来几个月内陆续成立。但据法军总参部发言人透露，撤军后，仍将有2500到3000法国军队驻扎萨赫勒地区，继续反恐行动。