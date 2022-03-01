乌克兰战争下铝矾土的好愿景

经贸/原材料

在全球铝业生产大国中，俄罗斯在近几年与印度一起，是继中国之后，处于排名第二或第三的重要位置。乌克兰危机已造成国际金属市场上铝价飙涨，其市场价格出现峰顶。而开战则将有可能会影响到俄罗斯的生产。铝土矿（Bauxite）被认为是一种用来生产铝的最佳基础原料，其价格在过去几年基本保持稳定，但今后则将可能有变化。位于西非西岸，濒临大西洋的几内亚（La Guinée），目前是全球铝土矿的最大出口国，也是世界上第二大生产国。未来几年，几内亚这种矿产资源的市场前景广阔。

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本台RFI法文网2022年02月28日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出记者马蒂亚斯（Matthias Raynal）的一篇经济形势展望分析报道指，铝土矿这种可用于形成日常用金属铝的矿物质，如今含金量大增，金属铝的市场价格飙升。几内亚是全球的铝土矿第一大出口国。该国刚刚经历了重大政治变化。

RFI Image Archive / Guinée : la transition qui s’est installée depuis n’a pas rebattu les cartes de l’exploitation minière. Ici, au port de Katougouma, la bauxite, le minerai rouge, est exploitée par l'entreprise guinéo-chinoise, la SMB, la société minière de Boké et exportée direction la Chine par bateaux. (illustration) RFI Image / Coralie Pierret

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为：[En Guinée, de belles perspectives pour la bauxite]。换做中文可译作：[在几内亚，铝矾土的美好愿景]。下面予以简介，供参考。

铝土矿也被称之铝矾土 -

本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇专栏报导指出，铝土矿（Bauxite）是一种用于生产金属铝的最佳基础原料，没有这种矿物就没有铝（aluminium）。

铝土矿对铝的生产至关重要。这种资源险些突然枯竭。该国在2021年09月05日发生政变。市场当时很担心，甚至想象了最糟糕的一幕，供应链中断。

几内亚铝土矿前景看好 -

一些消息来源认为，几内亚掌握着全球四分之一，甚至三分之一的铝土矿储量。它也是继澳大利亚之后，全球第二大铝土矿生产国。民选总统的下台和军政府的上位曾导致铝的价格直线上升。政变发生后，铝的价格达到十年来的最高。在伦敦金属交易所（LME），2021年09月03日的交易价为每吨2950美元。中国、俄罗斯和澳大利亚的主要生产者，它们的企业的股票价格分别上升2%到14%。

铝土矿的价格稳中看涨 -

几内亚在2020年的铝土矿出口量为8 240万吨。2021年的产量应该不会更低。尽管尚无任何正式数据，但应该不会下降。最糟糕的情形 - 生产链受阻，最终没有发生。

RFI Image Archive / En Guinée, de belles perspectives pour la bauxite. Ici, la situation près des mines de bauxite est difficile pour les habitants guinéens malgré les compensations prévues par le code minier. (illustration) RFI Image / Coralie Perret

几内亚过渡也没有对开矿业进行重新洗牌。结果是，铝土矿价格自2016年以来保持稳定，购买价格在每吨28美元到32美元之间。目前即没有上涨，也没有下跌，但这种情形未来可能会发生改变。

开战会影响俄罗斯生产 -

随着新矿的开发，采矿业在未来几年应该会出现密集发展。尤其是俄罗斯可能会因欧洲制裁而被削弱。全球第二大铝生产国正在与乌克兰开战。如果全球铝的产量下降，对铝土矿的需求，和其价格同样将可能会出现变化。

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