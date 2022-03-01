烏克蘭戰爭下鋁礬土的好願景

經貿/原材料

在全球鋁業生產大國中，俄羅斯在近幾年與印度一起，是繼中國之後，處於排名第二或第三的重要位置。烏克蘭危機已造成國際金屬市場上鋁價飆漲，其市場價格出現峰頂。而開戰則將有可能會影響到俄羅斯的生產。鋁土礦（Bauxite）被認為是一種用來生產鋁的最佳基礎原料，其價格在過去幾年基本保持穩定，但今後則將可能有變化。位於西非西岸，瀕臨大西洋的幾內亞（La Guinée），目前是全球鋁土礦的最大出口國，也是世界上第二大生產國。未來幾年，幾內亞這種礦產資源的市場前景廣闊。

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本台RFI法文網2022年02月28日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出記者馬蒂亞斯（Matthias Raynal）的一篇經濟形勢展望分析報道指，鋁土礦這種可用於形成日常用金屬鋁的礦物質，如今含金量大增，金屬鋁的市場價格飆升。幾內亞是全球的鋁土礦第一大出口國。該國剛剛經歷了重大政治變化。

RFI Image Archive / Guinée : la transition qui s’est installée depuis n’a pas rebattu les cartes de l’exploitation minière. Ici, au port de Katougouma, la bauxite, le minerai rouge, est exploitée par l'entreprise guinéo-chinoise, la SMB, la société minière de Boké et exportée direction la Chine par bateaux. (illustration) RFI Image / Coralie Pierret

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為：[En Guinée, de belles perspectives pour la bauxite]。換做中文可譯作：[在幾內亞，鋁礬土的美好願景]。下面予以簡介，供參考。

鋁土礦也被稱之鋁礬土 -

本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des matières premières）的這篇專欄報導指出，鋁土礦（Bauxite）是一種用於生產金屬鋁的最佳基礎原料，沒有這種礦物就沒有鋁（aluminium）。

鋁土礦對鋁的生產至關重要。這種資源險些突然枯竭。該國在2021年09月05日發生政變。市場當時很擔心，甚至想象了最糟糕的一幕，供應鏈中斷。

幾內亞鋁土礦前景看好 -

一些消息來源認為，幾內亞掌握着全球四分之一，甚至三分之一的鋁土礦儲量。它也是繼澳大利亞之後，全球第二大鋁土礦生產國。民選總統的下台和軍政府的上位曾導致鋁的價格直線上升。政變發生後，鋁的價格達到十年來的最高。在倫敦金屬交易所（LME），2021年09月03日的交易價為每噸2950美元。中國、俄羅斯和澳大利亞的主要生產者，它們的企業的股票價格分別上升2%到14%。

鋁土礦的價格穩中看漲 -

幾內亞在2020年的鋁土礦出口量為8 240萬噸。2021年的產量應該不會更低。儘管尚無任何正式數據，但應該不會下降。最糟糕的情形 - 生產鏈受阻，最終沒有發生。

RFI Image Archive / En Guinée, de belles perspectives pour la bauxite. Ici, la situation près des mines de bauxite est difficile pour les habitants guinéens malgré les compensations prévues par le code minier. (illustration) RFI Image / Coralie Perret

幾內亞過渡也沒有對開礦業進行重新洗牌。結果是，鋁土礦價格自2016年以來保持穩定，購買價格在每噸28美元到32美元之間。目前即沒有上漲，也沒有下跌，但這種情形未來可能會發生改變。

開戰會影響俄羅斯生產 -

隨着新礦的開發，採礦業在未來幾年應該會出現密集發展。尤其是俄羅斯可能會因歐洲制裁而被削弱。全球第二大鋁生產國正在與烏克蘭開戰。如果全球鋁的產量下降，對鋁土礦的需求，和其價格同樣將可能會出現變化。

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