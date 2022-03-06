布基纳法索禁止出口部分面粉

非洲社经/粮食安全

位于西非萨赫勒地区的内陆国布基纳法索（Burkina Faso），由于供应不足，当地谷物价格大涨。瓦加杜古当局现已禁止小米面粉、玉米面粉和高粱面粉的出口。本台RFI特派记者赴实地采访，发回现场报导。有受访者表示，正常的植物油价格太高，许多民众如今使用棉籽油。

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本台RFI法文网引述布基纳法索国营粮食安全库存管理公司(Sonagess)的消息。在部分收购市场，玉米和白高粱的收购价格涨幅，比去年同期高出了40%多。当地土产的小米价格也上涨了24%。当前的涨价也波及饼粕（tourteau）等动物饲料，对布基纳法索民众的钱袋子造成压力。

粮食价格上涨造成民间谋生难 -

据本台RFI特派记者卡艾乐（Gaëlle Laleix）2022年03月05日周六发自瓦加杜古（Ouagadougou）的实地报导，在布基纳法索首都最重要的谷物销售点Sankaryaaré市场，一位销售饼粕（tourteau）的卖家Ousseini接受了采访。作为卖方，他提价了。他说，每袋的重量在32公斤至33公斤之间，如今的标价是7 000非洲法郎（francs CFA）。之前的售价为5 500到6 000非洲法郎（francs CFA）。他表示，有些日子一点都卖不掉，人们得自己搞定。钱不多，生活一天比一天复杂。

粮食价格上涨起因是收成不足 -

两个原因解释当前的涨价：降雨少和不安全严重影响乡间的农活。男人们耕作不多，如今供应无法满足需求。

RFI Image / Burkina Faso: le ministère du Commerce a interdit, fin février 2022, l’exportation de farine de mil, de maïs et de sorgho. Ici, la distribution de vivres aux plus démunis dans la Région du Nord du pays. (illustration) © RFI/Sayouba Traoré

另一位受访者名叫Kwanda。作为一名女商人，她不仅销售少了，甚至无法满足其自身的基本生活之需。她说，几天前为购买一袋玉米，支付了14 000非洲法郎（francs CFA），而过去只需13 000非洲法郎（francs CFA）。人们现在只能使用棉籽油，因为正常植物油的价格变得太贵。东西涨价了，人们只能依赖贷款购物，然后慢慢地偿还。人们和家人一起想办法，因为情况不佳，有贷款。

布基纳法索开始管制面粉出口 -

为了遏制本次价格飙升，布基纳法索商业部在二月底立下新规，禁止出口小米面粉、玉米面粉和高粱面粉。

RFI Image / Burkina Faso: les prix des céréales locales en forte hausse par manque d'offre. Ici, la distribution de vivres aux plus démunis dans la Région du Nord. (illustration) RFI / Sayouba Traoré

.（翻译编辑：尼古拉）.