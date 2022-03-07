科特迪瓦一女足教练涉性骚扰

非洲体育/"3.8"国际妇女节

西非国家科特迪瓦（Côte d'Ivoire），中文也有被译作象牙海岸。2022年“三八”国际劳动妇女节前夕，该国最著名足球俱乐部之一[阿比让非洲体育会]（Africa Sports d’Abidjan）的一名教练，由于女足队球员控告其性骚扰，现已遭停职，并被开除。

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本台RFI法文网2022年03月07日星期一报道说，[阿比让非洲体育会]（Africa Sports d’Abidjan）的一名教练因被控性骚扰而遭开除。在科特迪瓦，[阿比让非洲体育会][阿比让非洲体育会]是最有盛名的足球俱乐部之一。该俱乐部会长在周六宣布，经过调查，一名被控性勒索和性骚扰的教练，已于二月遭停职和开除。这名教练的受害者是女足队的球员，其中有未成年人。

RFI Image Archive / Côte d’Ivoire : Africa Sports d’Abidjan est l’un des clubs de football les plus renommés du pays. Ici, le stade Robert Champroux d'Abidjan où joue l'Africa Sports. (illustration) © Wikipedia / RFI Image Archive

据本台RFI通讯员弗朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）发自阿比让（Abidjan）的消息，遭开除者被定性是一名“实习”教练。在性勒索和性骚扰的指控下，最终被解职。

俱乐部会长在一份声明中指出，经行政调查，如今的结论是指控的有效性极大。这名教练与女队接触了数月，被控向数名女球员传递信息，提出以性行为交换好处，比如上场时间或球衣。俱乐部在周六公开其决定，而处罚决定在02月16日就已做出。但最先披露这一事件的调查记者却说，这名教练直到最近仍然在位。他有证据可证明至少这名教练在02月16日仍未被开除。

本台RFI法文网报道指出，在媒体调查于02月28日发布后24小时，科特迪瓦足球联合会 (FIF)的标准化委员会主席宣布，启动调查。据介绍，最早曝光科特迪瓦这一丑闻的记者也曾调查过海地足球联合会会长，并披露过非洲多国体育界内的数宗性暴力事件。

RFI Image / Côte d’Ivoire : Africa Sports d’Abidjan, l’un des clubs de football les plus renommés du pays, a annoncé qu'un entraineur avait été suspendu et exclu courant février 2022 à la suite d’une enquête sur des accusations de chantage et de harcèlement sexuels. Ici, le Palais des Sports de Treichville. (illustration) RFI Image

.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.