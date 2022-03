科特迪瓦一女足教练涉性骚扰

RFI Image / Côte d’Ivoire : Africa Sports d’Abidjan, l’un des clubs de football les plus renommés du pays, a annoncé qu'un entraineur avait été suspendu et exclu courant février 2022 à la suite d’une enquête sur des accusations de chantage et de harcèlement sexuels. Ici, le Palais des Sports de Treichville. (illustration)

