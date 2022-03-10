尼日尔:乍得湖水位降低引杀戮
发表时间：
萨赫勒地区的内陆国尼日尔（Niger）,中文也有译作尼日。该国东部地区本周发生杀戮事件。武装人员利用乍得湖枯水之际，袭击村庄，屠杀了数十位平民，还有许多人受伤。地方当局招募年轻人协助军方加强防御。
本台RFI法文网2022年03月10日星期四报道说，尼日尔的迪法地区（DIFFA）东部位于乍得湖沿岸。当地在2022年03月07日周一至08日周二夜间，有二十多位村民遭屠杀。
博科圣地的成员侵入多个村庄，种下悲痛。袭击者利用乍得湖枯水之际，徒步穿越，抵达村庄，屠杀居民。
攻击者利用枯水季 -
据本台RFI通讯员穆萨（Moussa Kaka）发自尼亚美（Niamey）的消息，在距离迪法城不远的乍得湖湖床处，至少有五个村庄成为了博科圣地武装份子夜间袭击牺牲品。共有20多位村民死亡，医院还接收了一批人数不详的受伤者。
杀戮事件引发恐慌 -
据来自这一地区的消息，袭击者分成几批，徒步或骑马穿越干枯的Komadougou Yobé河。他们在发起攻击前，还劫持了一名妇女。民众对村民们的遭遇感到震惊。在距离迪法城（DIFFA）仅四公里的拉达村（Lada），这甚至引起了恐慌。
枯水时边境有缝隙 -
安全领域的专家们认为，博科圣地份子侵入乍得湖畔的村庄是可以预见得到的。在Komadougou Yobé河干旱时节，尼日尔与尼日利亚的边境区域会有缺口，任何时候都可以徒步或骑马过河。这种情形将持续至7月，水位重新升高。
招募青年加强安全 -
尼日尔迪法地区（DIFFA）已招募了一千名接受过培训的青年。他们将强化军队在Komadougou Yobé河沿岸临近村庄里的安全部署。
.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅