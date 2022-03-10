尼日尔:乍得湖水位降低引杀戮

非洲社会 / 公共安全

萨赫勒地区的内陆国尼日尔（Niger）,中文也有译作尼日。该国东部地区本周发生杀戮事件。武装人员利用乍得湖枯水之际，袭击村庄，屠杀了数十位平民，还有许多人受伤。地方当局招募年轻人协助军方加强防御。

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本台RFI法文网2022年03月10日星期四报道说，尼日尔的迪法地区（DIFFA）东部位于乍得湖沿岸。当地在2022年03月07日周一至08日周二夜间，有二十多位村民遭屠杀。

RFI Carte / Niger : Incursion des éléments de Boko haram dans les villages situés au bord du Lac Tchad est prévisible selon les experts en sécurité, Ici, dans la région de Diffa, des hommes armés mènent régulièrement des attaques. (illustration) RFI Carte

博科圣地的成员侵入多个村庄，种下悲痛。袭击者利用乍得湖枯水之际，徒步穿越，抵达村庄，屠杀居民。

攻击者利用枯水季 -

据本台RFI通讯员穆萨（Moussa Kaka）发自尼亚美（Niamey）的消息，在距离迪法城不远的乍得湖湖床处，至少有五个村庄成为了博科圣地武装份子夜间袭击牺牲品。共有20多位村民死亡，医院还接收了一批人数不详的受伤者。

杀戮事件引发恐慌 -

据来自这一地区的消息，袭击者分成几批，徒步或骑马穿越干枯的Komadougou Yobé河。他们在发起攻击前，还劫持了一名妇女。民众对村民们的遭遇感到震惊。在距离迪法城（DIFFA）仅四公里的拉达村（Lada），这甚至引起了恐慌。

枯水时边境有缝隙 -

安全领域的专家们认为，博科圣地份子侵入乍得湖畔的村庄是可以预见得到的。在Komadougou Yobé河干旱时节，尼日尔与尼日利亚的边境区域会有缺口，任何时候都可以徒步或骑马过河。这种情形将持续至7月，水位重新升高。

招募青年加强安全 -

尼日尔迪法地区（DIFFA）已招募了一千名接受过培训的青年。他们将强化军队在Komadougou Yobé河沿岸临近村庄里的安全部署。

RFI Image Archive / Niger : Un millier de jeunes sont recrutés dans la région de Diffa après leur formation, ils viendront renforcer l’armée dans le dispositif sécuritaire des villages riverains de la Komadougou Yobé. Ici, des soldats à la frontière entre la région de Diffa et le Nigeria. (illustration) Nicolas Champeaux pour RFI

.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.