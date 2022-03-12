布基纳法索:法军可能受邀相助

法国与非洲/萨赫勒安全

非洲萨赫勒地区多国安全形势紧张。指挥新月形沙丘反恐行动(Barkhane)的法国将军周五在瓦加杜古（Ouagadougou）召开的新闻发布会上表示，如果收到明确的请求，法军将可能出手相助，条件是没有雇佣军在布基纳法索的国土上。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / Burkina : le général Michon fait le point sur l'opération Barkhane dans la région, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, vendredi 11 mars 2022. Ici, le Général de division Laurent Michon, commandant de l’opération Barkhane. (illustration) © defense.gouv.fr

本台RFI法文网2022年03月12日星期六报道，新月形沙丘行动(Barkhane)的指挥官、法国米雄将军（Laurent Michon）解释了与法国及欧洲盟军撤出马里有关的重大变化。就算一部分设置将会留在尼日尔，也不会重新予以部署。在三国边境交界地带(trois frontières)的反恐行动也不会增多。不过，如果收到瓦加杜古新当局的明确请求，法军将可能介入布基纳法索，条件是布基纳法索国土上没有发现任何雇佣军。

萨赫勒地区压力大 -

据本台RFI雅亚通讯员（Yaya Boudani）发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，新月形沙丘行动(Barkhane)指挥官开门见山地表示，退出马里后，即没有任何意图，也没有要求部署或重新部署在布基纳法索的军力。尽管，过去几周以来，恐怖武装团体加大了在萨赫勒地区的一些压力。

马里发起反恐行动 -

由于巴马科当局与雇佣军在马里一起发起的keletigui（马里方言“战争大师”）军事行动，加快了恐怖主义团体在布基纳法索北部地域和边境沿线的活动。

RFI Carte Archive : Burkina Faso est entouré par six pays : le Mali au nord-ouest, le Niger au nord-est, le Bénin au sud-est, le Togo au sud-est, le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI / Anthony Terrade

法国官员表明态度 -

法国官员表示，密切注意布基纳法索当前政治形势。法方将与非洲次区组织的决定看齐。法国只会在收到了瓦加杜古新当局提出的明确请求后，才将会把其军力用于布基纳法索。

.（翻译编辑：RFI 法广尼古拉）.