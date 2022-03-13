乌克兰:尼日利亚担心粮食危机

粮食安全/乌克兰战事

非洲的第一人口大国尼日利亚（Nigéria）,也被译作奈及利亞。面对Covid-19疫情之后，又出现俄罗斯围攻乌克兰的动荡国际形势严重威胁到该国的农业及数百万民众的粮食安全。该国98%的小麦依赖进口。非洲商贸界现在担心，尼日利亚在数月后就将可能出现粮食危机，并呼吁阿布贾当局做出反应，禁止出口玉米赚外汇。

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据本台RFI法文网报道，尼日利亚担心乌克兰战争引发粮食危机，尤其是在十多年来因博科圣地武装叛乱而饱受创伤的乍得湖盆地（bassin du lac Tchad）。就此，食品业的数位参与者本周，在尼日利亚经济中心、港口城市拉各斯（Lagos）参加年度论坛时流露了他们的担忧。

尼日利亚的担忧首先来自非洲商界 -

本台RFI通讯员莉莎（Liza Fabbian）2022年03月12日周六发自拉各斯（Lagos）的消息说，尼日利亚可能正面对迫在眉睫的粮食危机，潜在风险六月份起就有可能出现。尼日利亚的著名商界领袖阿里科·丹格特（Aliko Dangote）就持这种看法。他表示，当前仍有人在出口玉米赚外汇，这应该予以阻止。这位尼日利亚的亿万富豪还建议政府禁止玉米出口，促进国内生产。

尼日利亚是玉米生产大国和进口国 -

据介绍，尼日利亚的这名亿万富豪，也被认为是非洲首富。他的上述观点在尼日利亚被大量的转引。

RFI Image Archive / Nigéria : Aliko Dangote est un homme d'affaires d'origine haoussa, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique. Ici, le milliardaire Aliko Dangote au micro de RFI Hausa, le 5 mars 2021. (illustration) © RFI Hausa - Ahmed Abba

人们知道这位非洲亿万富豪在这些话题上的影响力。尼日利亚是非洲玉米第二大生产国，但国内需求增长依然超过供应。

尼日利亚的小麦几乎全部依赖进口 -

在2020-2021年度，尼日利亚的小麦98%依赖进口，其价格现已暴涨。

RFI Image Archive / L'envolée du prix du gaz compromet la production des engrais en Europe. La Russie est un grand fournisseur d’engrais azotés pour l’Union européenne, le pays assure 30% des besoins de l’Union. Par ailleurs, la Russie est un acteur incontournable : sa production représente un quart des échanges mondiaux. (illustration) © CC0 Pixabay - Samuel Faber / RFI Image Archive

本台RFI法文网报道注意到，尼日利亚籍的这名非洲首富还警告说，肥料可能由于缺货而价格暴涨，进一步加剧粮食产品的通货膨胀，其增幅在2021年就已达17%。

.（翻译编辑：RFI法广 尼古拉）.