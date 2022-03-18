俄罗斯乌克兰小麦缺货 北非国家忧心基本粮食短缺

乌克兰战争爆发，如今战事已进入第四周，连带影响可谓世界粮仓的乌克兰或俄罗斯的世界两大小麦生产国的粮食出口。阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥如今忧心忡忡，因面临着他们非常依赖的俄罗斯和乌克兰小麦进口的停止，也必须应对能源价格上涨并担心短缺风险，而穆斯林的斋月却即将来临。

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面对俄罗斯或乌克兰小麦缺货 北非国家忧心日常基本粮食短缺：如果北非马格里布地区缺乏面粉、粗粒小麥粉（semoule）和基本食品，该怎么办？ 随着乌克兰战争时间的推移，这种假设正越来越可能，并且在这些北非国家的超市中已经开始重复出现缺货的场景，一些北非国家的民众蜂拥抢购这些基本食品。

自 2 月 24 日俄罗斯总统普京下令军队入侵其邻国乌克兰开始，人们的担忧就一直在增加。 阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥——还有埃及、黎巴嫩和许多非洲国家——都非常依赖俄罗斯和乌克兰进口小麦，尤其是葵花籽油。

法国总统马克龙周五，在凡尔赛提出其对此问题的担心。他指出，如果没有新的小麦生产战略，“欧洲和非洲的粮食将在未来 12 到 18 个月内非常不稳定”。 根据联合国粮农组织 (FAO) 的数据，“2022-2023 年，全球营养不足人数可能增加 8万 至 1300 万人”。

而北非将是受到影响冲击最严重的地区之一。