喀麦隆:暗杀赤道几内亚总统案
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地处非洲中西部、大西洋几内亚湾沿岸的赤道几内亚（Guinée équatoriale），在邻国喀麦隆和加蓬的环抱之中。其现总统于1979年8月上台，在位已超过42年。喀麦隆首都的一个军事法庭本周对25名在五年前卷入企图谋杀赤道几内亚总统案件的嫌犯进行了判决。辩方律师现已提出上诉，并在接受本台FMM/RFI法广非洲组专访时指出了这一案件的疑点。
濒临大西洋的非洲国家赤道几内亚（Guinée équatoriale），总人口一百多万，最近几年，因中美地缘政治成为了非洲的国际关注焦点之一。
据本台RFI法文网2022年03月19日星期六报道，喀麦隆首都雅温得（Yaoundé）军事法庭，本周对25名在2017年12月被捕的嫌犯做出判决，他们被控卷入一桩企图暗杀赤道几内亚总统奥比昂·恩圭马（Teodoro Obiang Nguéma）的案件。雅温得（Yaoundé）军事法庭在本周初就此做出了判决，但到周末时才为外界所知。在经过历时四年多的审理后，卷入这个案件的嫌犯们分别被判实刑30年至35年。辩方律师就此提出上诉。
犯人国籍分布非洲多国 -
本台RFI获知，喀麦隆的军事法庭已于2022年03月14日周一在埃博洛瓦（Ebolowa）审理了企图暗杀赤道几内亚总统一案。这些嫌犯于2020年被转狱到这个地方。25名被告的年龄分别在24岁至59岁之间，他们的国籍分布，不仅有喀麦隆和赤道几内亚，还有乍得与中非共和国。被确立的罪名包含«同密谋暗杀赤道几内亚总统»、«进口军火»、«敌对其祖国»、«非法移民»。
被告律师接受RFI专访 -
这批犯人于2017年12月在喀麦隆的被捕地点，分别有首都雅温得（Yaoundé）、临海最大港城杜阿拉（Douala），以及位于南部的三国边境交界处的凯奥西（Kye-Ossi）。他们当年被捕时的理由，是追究企图暗杀赤道几内亚总统的违法行为。这批被告的两名共同律师之一在接受本台RFI非洲组记者阿美莉（Amélie Tulet）采访时，解释了辩方律师为何决定上诉的理由。
被告律师指出案件疑点 -
这名辩方律师说，这批被判共同密谋（conspiration）的犯人，之前互不相识。他们中的大部分人是在雅温得的监狱里相识的。所缴获的武器没有一件是在他们的身上收缴的。喀麦隆刑法中的«敌对其祖国»，是一名国民拿起武器针对他自己的国家。律师们没有看懂，为何以这一罪名追究喀麦隆公民、乍得公民和中非共和国公民对赤道几内亚的敌意。辩方律师认为该案可能存在政治考量，而辩护则是在纯司法的层面。
本台RFI法文报道还提到，同样是就企图谋杀赤道几内亚总统一案，乍得曾在2016年6月判处11名乍得公民20年徒刑。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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