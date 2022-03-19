喀麦隆:暗杀赤道几内亚总统案

非洲社会 / 国际关系

地处非洲中西部、大西洋几内亚湾沿岸的赤道几内亚（Guinée équatoriale），在邻国喀麦隆和加蓬的环抱之中。其现总统于1979年8月上台，在位已超过42年。喀麦隆首都的一个军事法庭本周对25名在五年前卷入企图谋杀赤道几内亚总统案件的嫌犯进行了判决。辩方律师现已提出上诉，并在接受本台FMM/RFI法广非洲组专访时指出了这一案件的疑点。

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濒临大西洋的非洲国家赤道几内亚（Guinée équatoriale），总人口一百多万，最近几年，因中美地缘政治成为了非洲的国际关注焦点之一。

RFI Carte / Le Cameroun et la Guinée équatoriale sont membres du CEMAC - Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Ici, les six pays de la CEMAC: le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. (illustration) 存档图片：喀麦隆、赤道几内亚、乍得和中非共和国都是中部非洲经济与货币共同体组织成员。 RFI Carte / Latifa Mouaoued

据本台RFI法文网2022年03月19日星期六报道，喀麦隆首都雅温得（Yaoundé）军事法庭，本周对25名在2017年12月被捕的嫌犯做出判决，他们被控卷入一桩企图暗杀赤道几内亚总统奥比昂·恩圭马（Teodoro Obiang Nguéma）的案件。雅温得（Yaoundé）军事法庭在本周初就此做出了判决，但到周末时才为外界所知。在经过历时四年多的审理后，卷入这个案件的嫌犯们分别被判实刑30年至35年。辩方律师就此提出上诉。

犯人国籍分布非洲多国 -

本台RFI获知，喀麦隆的军事法庭已于2022年03月14日周一在埃博洛瓦（Ebolowa）审理了企图暗杀赤道几内亚总统一案。这些嫌犯于2020年被转狱到这个地方。25名被告的年龄分别在24岁至59岁之间，他们的国籍分布，不仅有喀麦隆和赤道几内亚，还有乍得与中非共和国。被确立的罪名包含«同密谋暗杀赤道几内亚总统»、«进口军火»、«敌对其祖国»、«非法移民»。

被告律师接受RFI专访 -

这批犯人于2017年12月在喀麦隆的被捕地点，分别有首都雅温得（Yaoundé）、临海最大港城杜阿拉（Douala），以及位于南部的三国边境交界处的凯奥西（Kye-Ossi）。他们当年被捕时的理由，是追究企图暗杀赤道几内亚总统的违法行为。这批被告的两名共同律师之一在接受本台RFI非洲组记者阿美莉（Amélie Tulet）采访时，解释了辩方律师为何决定上诉的理由。

被告律师指出案件疑点 -

这名辩方律师说，这批被判共同密谋（conspiration）的犯人，之前互不相识。他们中的大部分人是在雅温得的监狱里相识的。所缴获的武器没有一件是在他们的身上收缴的。喀麦隆刑法中的«敌对其祖国»，是一名国民拿起武器针对他自己的国家。律师们没有看懂，为何以这一罪名追究喀麦隆公民、乍得公民和中非共和国公民对赤道几内亚的敌意。辩方律师认为该案可能存在政治考量，而辩护则是在纯司法的层面。

RFI Image Archive / Cameroun: 25 personnes condamnées pour tentative d'assassinat sur le président de Guinée équatoriale en 2017. Ici, le président de Guinée équatoriale, Theodoro Obiang Nguema en fonction depuis le 03 août 1979. (illustration) 存档图片：赤道几内亚总统奥比昂·恩圭马 Reuters - James Akena / RFI Image Archive

本台RFI法文报道还提到，同样是就企图谋杀赤道几内亚总统一案，乍得曾在2016年6月判处11名乍得公民20年徒刑。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.