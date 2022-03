喀麦隆:暗杀赤道几内亚总统案

RFI Carte / Le Cameroun et la Guinée équatoriale sont membres du CEMAC - Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Ici, les six pays de la CEMAC: le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun. (illustration) 存档图片:喀麦隆、赤道几内亚、乍得和中非共和国都是中部非洲经济与货币共同体组织成员。

RFI Carte / Latifa Mouaoued