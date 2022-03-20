几内亚:Kouroussa采金矿工冒险

非洲资源 / 几内亚采金

西非国家几内亚（Guinée），不仅有大量的铝土矿，黄金储量也极其丰富。过去几周，该国多个金矿接连发生致命意外。本月初，有十多人在一次坑道坍塌事故中遇难。本台RFI特派记者来到几内亚知名的采金地库鲁萨（Kouroussa）做实地采访，并自现场发回报道。

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本台RFI法文网2022年03月20日星期天报道说，几内亚的多个金矿在过去几周接连发生意外。03月01日，在北部博凯地区（Boké）的Kounsitel, 一条坑道坍塌造成十多人死亡。

RFI Image / Guinée : la zone de Kounsitel, dans le nord du pays. (illustration). 存档图片 / 几内亚北部的Kounsitel © RFI FULFULDE

本台RFI法广特派记者得以探访更东面库鲁萨（Kouroussa）附近的一处手工采金矿区。当地的工人们冒着所有风险把稀贵的材料带上地面。

淘金工作太艰难 -

据本台RFI特派记者马蒂亚斯（Matthias Raynal）发自几内亚库鲁萨（Kouroussa）的描述，那里的地面如同一块巨大的格鲁耶尔奶酪（gruyère），有孔洞。男人们涌入拉起装满了土地的篮子，并在之后使用金属探测器。

RFI Image / Guinée: près de Kouroussa, les mineurs prennent tous les risques pour de l'or. Ici, Lanfia Kourouma, orpailleur près de Kouroussa, en Guinée. 存档图片 / 几内亚：库鲁萨附近的一名淘金者。 © RFI / M. Raynal

受访人兰菲亚（Lanfia Kourouma）是一名淘金者。他说，人们到此是为了赚取黄金。这里有金，但很深。深度超过十米。本台特派记者描述说，这名淘金者的皮肤和衣服到处都覆盖着白色的灰尘。

淘金工作太危险 -

受访人兰菲亚（Lanfia Kourouma）表示，当地已有6年到7年没有发生致命事故。最后一起事故的起因是酒精。当时有个洞已经开始变得有些危险。一名男子收工后留在矿区。而且，他醉酒了，看到有点金子，就想要下去。他留在了那里，陪同的人也失去了一条腿。

RFI Image / Guinée: près de Kouroussa, les mineurs prennent tous les risques pour de l'or. Ici, dans un bar «café noir» de Kouroussa. (illustration) 存档图片：在库鲁萨的一间酒吧内 © RFI / Laurent Correau

受访者向本台特派记者展示了一个深不见底的井口。井壁内的一些穴孔，形成一条简陋的阶梯。淘金者就是如此下到井底。可以看到一条裂缝，那就是一个痕迹。

淘金工别无选择 -

本台RFI法文网报道说，受访人兰菲亚（Lanfia Kourouma）以前是一名司机。他想要结束淘金，重新从事之前的工作。他感慨地说，太艰难了，太危险了。但这是他如今赖以生存的最后希望。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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