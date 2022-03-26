埃塞俄比亚:提格雷停火现希望

非洲之角 / 提格雷冲突

东非国家埃塞俄比亚地处“非洲之角”。其境内的提格雷冲突，在经过历时一年多时间的交战后，如今再次出现了缓和迹象。在亚的斯亚贝巴中央政府宣布无限期地人道停火数小时之后，反叛武装提格雷人民解放阵线（TPLF）做出正面反应，承诺停止敌对行为。如今的棘手问题却在提格雷地区以外。

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RFI Image Archive / Éthiopie: les rebelles tigréens acceptent le principe «d’une cessation des hostilités». Ici, un car détruit au bord d'une route, dans la région du Tigré. (illustration) © RFI Image / Sébastien Nemeth

本台RFI法文网报道说，在埃塞俄比亚，提格雷反叛武装接受停止敌对行为的原则。这是提格雷人民解放阵线（TPLF）在亚的斯亚贝巴当局率先宣布无限期人道停火数小时后所做出的承诺。这是一个正面的信号，但并不意味着立即恢复在这一地区的人道援助。

反叛武装承诺停止敌对行为 -

据本台RFI通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）2022年03月25日星期五发自肯尼亚首都内罗毕（Nairobi）的消息，提格雷人民解放阵线（TPLF）的回答是朝正确方向迈出了一步。在周五早上对外发布的声明中，提格雷反叛人员承诺，执行停止敌对，立即生效。这是对亚的斯亚贝巴在周四宣布无限期停火的回应。

RFI Image Archive / Éthiopie: la représentante de l'UE pour la Corne de l'Afrique pointe quelques signaux encourageants. Ici, En quinze mois, le conflit opposant les forces gouvernementales éthiopiennes aux rebelles du Tigré a fait des milliers de morts et, selon les Nations unies, a conduit des centaines de milliers de personnes au bord de la famine. (illustration) WORLD FOOD PROGRAMME via REUTERS / RFI Image Archive

上述声明初步看来，旨在允许人道救援活动重返自去年12月以来一直遭封锁的提格雷。

双方的分歧点在提格雷之外 -

但仍有一个棘手问题需要解决。除了停火之外，亚的斯亚贝巴期待提格雷反叛武装把队伍撤出邻近的阿法尔州（Afer）。埃塞俄比亚外长对此予以了证实。不过，提格雷人民解放阵线（TPLF）在其声明中，没有提到这一点，而是要求埃塞俄比亚政府采取切实措施，为无限制地进入提格雷地区予以方便。

RFI Carte / Éthiopie: le conflit continue, les rebelles tigréens ont progressé en région Afar ces dernières semaines. En parallèle, les initiatives diplomatiques se multiplient pour mettre un terme aux combats. (illustration) RFI Carte

外交消息来源说，这似乎被作为撤兵的先决条件。就像去年12月份那样，在已经看到迅速获得人道援助的希望后，提格雷人民解放阵线（TPLF）做出了让步。然而，援助却没有抵达。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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