尼日利亚:中部卡杜纳机场遇袭

非洲社会 / 公共安全

非洲人口第一大国尼日利亚的安全局势有更趋紧张的迹象。在距离首都阿布贾（Abuja）以北，直线距离不到200公里的中部大城市卡杜纳(Kaduna)。被当地人称之为“匪徒”（bandits）的武装团伙，本周末在光天化日下，袭击了这座人口超过百万大城市的机场。这些武装帮派成员如今被定性为“恐怖分子”。

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据本台RFI法文网2022年03月27日周日报道，尼日利亚西北部频频发生安全意外事件。这一地区饱受武装团伙的暴力蹂躏。被当地人称之为“匪徒”（bandits）的武装人员受利益驱使，绑架、抢劫和杀人，无恶不作。03月26日星期六，卡杜纳(Kaduna)的机场再次成为了这些人的袭击目标。

RFI Carte Archive / Nigéria : La ville de Kaduna est la capitale de l'État de Kaduna. (illustration) © RFI Carte

本台RFI通讯员莉莎（Liza Fabbian）发自拉各斯（Lagos）的消息描述说，针对卡杜纳(Kaduna)机场的袭击发生在当地时间周六中午。攻击者自机场附近的森林来袭。他们在侵入停机坪时，有零星的开枪。一名在机场栅栏附近巡逻的保安在这次攻击事件中被杀。地方政府则在一份声明中证实，驻扎在附近的安全力量得以介入，以击退袭击者。

匪徒2021年曾绑架卡杜纳机场工作人员 -

一年前的2021年03月中旬，尼日利亚卡杜纳州首府卡杜纳市机场的多名工作人员，在匪徒围攻他们的公房时遭绑架。尼日利亚西北地区暴力活动没有缓减。在那里活动的上百个武装帮派，如今被定性为“恐怖分子”。

尼日利亚媒体说西北地区暴力袭击频发 -

RFI Image Archive / Nigeria : la presse a rapporté que 50 personnes ont été tuées et une centaine d'autres enlevées dans l'attaque de neuf villages du district de Giwa, toujours dans l'État de Kaduna, sans que ce bilan ne soit confirmé officiellement par les autorités locales. Ici, un soldat patrouille sur les routes de Kaduna. (illustration) RFI Image

本台RFI法文网引述尼日利亚媒体的报道，在卡杜纳州（Etat de Kaduna）Giwa区，遭遇袭击的9个村庄有50人被杀，过百人遭劫持。但地方当局没有正式确认这种说法。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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