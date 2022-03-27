尼日利亚:中部卡杜纳机场遇袭
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非洲人口第一大国尼日利亚的安全局势有更趋紧张的迹象。在距离首都阿布贾（Abuja）以北，直线距离不到200公里的中部大城市卡杜纳(Kaduna)。被当地人称之为“匪徒”（bandits）的武装团伙，本周末在光天化日下，袭击了这座人口超过百万大城市的机场。这些武装帮派成员如今被定性为“恐怖分子”。
据本台RFI法文网2022年03月27日周日报道，尼日利亚西北部频频发生安全意外事件。这一地区饱受武装团伙的暴力蹂躏。被当地人称之为“匪徒”（bandits）的武装人员受利益驱使，绑架、抢劫和杀人，无恶不作。03月26日星期六，卡杜纳(Kaduna)的机场再次成为了这些人的袭击目标。
本台RFI通讯员莉莎（Liza Fabbian）发自拉各斯（Lagos）的消息描述说，针对卡杜纳(Kaduna)机场的袭击发生在当地时间周六中午。攻击者自机场附近的森林来袭。他们在侵入停机坪时，有零星的开枪。一名在机场栅栏附近巡逻的保安在这次攻击事件中被杀。地方政府则在一份声明中证实，驻扎在附近的安全力量得以介入，以击退袭击者。
匪徒2021年曾绑架卡杜纳机场工作人员 -
一年前的2021年03月中旬，尼日利亚卡杜纳州首府卡杜纳市机场的多名工作人员，在匪徒围攻他们的公房时遭绑架。尼日利亚西北地区暴力活动没有缓减。在那里活动的上百个武装帮派，如今被定性为“恐怖分子”。
尼日利亚媒体说西北地区暴力袭击频发 -
本台RFI法文网引述尼日利亚媒体的报道，在卡杜纳州（Etat de Kaduna）Giwa区，遭遇袭击的9个村庄有50人被杀，过百人遭劫持。但地方当局没有正式确认这种说法。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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