马里:法国记者被绑架已经一年

非洲社会 / 媒体新闻

马里是西非的一个内陆国。这里曾是法兰西在非洲萨赫勒地区反恐的重要战场之一。法国记者奥利维耶·杜布瓦（Olivier Dubois）于2021年04月08日在马里北部加奥（GAO）做报道时被劫持，如今已满一年。2022年04月08日星期五本台RFI法语节目播出了他的父亲（André-Georges Dubois）及其姊妹通过电台向其传递心声。法国众多媒体机构内的记者社团呼吁新一届法兰西总统把解救这名在非洲遭绑架的记者作为一项优先任务。

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RFI Image Archive / Banner in support of French journalist Olivier Dubois, held hostage in Mali since 8 April 2021, on the facade of the town hall in Bayeux, Normandy, In France. (illustration) © Ollia Horton / RFI

本台RFI法文网2022年04月08日星期五报道说，法国记者奥利维耶·杜布瓦（Olivier Dubois）在马里被绑架恰满一年。其家人继续通过RFI法广电台与其传递心声。

RFI Image Archive / France : une centaine de personnes s'est rassemblée place de la République à Paris en soutien au journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali au 08 avril 2021. (illustration) © David Baché/RFI

自法国记者奥利维耶·杜布瓦（Olivier Dubois）于一年前在非洲马里遭绑架以来，本台RFI法语节目在每个月的8日，把播音话筒赋予杜布瓦的家人，希望他不论身在何处，都能够收听得到其家人们的心声。

Olivier Dubois的父亲依然抱着希望 -

2022年04月08日星期五，本台RFI记者David Baché播出了对法国记者奥利维耶·杜布瓦（Olivier Dubois）家人们的数段采访录音。他的父亲安德烈-乔治·杜布瓦（André-Georges Dubois）在接受采访时深情地说：“奥利维耶你好。有的周年纪念日并不让人感到欢喜。可是，我希望你尽可能的好。你的缺席在加长，但我依然抱着希望。你的磨难将看到令人欢喜的结局。你要保持信心，不要泄气。全家人都重重地亲吻你，盼望着早日相见。你的父亲。”

Olivier Dubois的姊妹鼓励不要放弃 -

奥利维耶·杜布瓦（Olivier Dubois）的姊妹瓦莱莉·杜布瓦（Valérie Dubois）也接受了本台法广电台记者的采访，并表示说：她的兄弟是和平主义者，一位快活的人和一名父亲。他已经经受了挑战。她鼓励其兄弟不要放弃，不论在任何境况都要保持希望，还有爱与和平，并保留心中对最美好一刻的希望。她还说，最殷切的愿望就是与其兄弟分享最简单的事情。

法国舆论盼当局解救Olivier Dubois -

本台RFI法文报道说，在法国记者奥利维耶·杜布瓦（Olivier Dubois）马里遭绑架满一年之际，第20座法国城市加入到了由记者无疆界组织（RSF）发起的声援。

RFI Image Archive / France : les sociétés de journalistes de nombreux médias français demandent au futur président français de faire de la libération d’Olivier Dubois une priorité. Ici, cinq journalistes et ex-otages, ainsi que des membres de sa famille, des amis, et des responsables associatifs ont participé au rassemblement de soutien à Olivier Dubois, enlevé au Mali le 08 avril 2021. (illustration) © David Baché/RFI

在法国东部城市梅斯（Metz）周五有游行活动的安排。在法国南部，蒙彼利埃(Montpellier)市政府挂出了一条带有法国记者奥利维耶·杜布瓦（Olivier Dubois）肖像的横幅。此外，法国众多媒体机构内的记者社团也纷纷呼吁，新一届法兰西总统应把解救这名法国记者人质作为一项优先工作任务。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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