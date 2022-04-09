冈比亚:2022年立法选举投票

冈比亚（Gambie）位于非洲大陆西部，濒临大西洋，也被译作甘比亚。冈比亚在五个月前的2021年12月04日举行了总统大选。阿达马·巴罗（Adama Barrow）总统赢得连任。5个月后的2022年04月09日周六，该国近百万选举再次被召，参加立法选举的投票。冈比亚国民议会由58名议员组成，任期5年。其中53人通过选举产生，另外5人由总统任命。
据本台RFI法文网2022年04月09日星期六报道，冈比亚民众在总统大选5个月后，当天再度被邀参加立法选举的投票。本次投票对现年57岁的总统阿达马·巴罗（Adama Barrow）及其才成立了两年多时间的年轻政党而言将是一次测试。
冈比亚立法选举考验连任总统
本台RFI法广通讯员米兰（Milan Berckmans）发自班珠尔（Banjul）的报道说，冈比亚民众周六早上开始进入投票站，选举新一届国民议会的53名新议员。当前最大的问号是，冈比亚总统领导的新政党能赢得多少个席位。
冈比亚现总统为连任成立新党 -
成立于2019年12月31日的冈比亚全国人民党(NPP—Parti national du peuple）提出了40名候选人参加角逐。而其主要政治竞选对手、由冈比亚前副总统乌赛努·达博（Ousainou Darboe）领导的联合民主党(UDP-Parti démocratique unifié )则推出了46名候选人。
冈比亚现总统与多党结成联盟 -
本台RFI法文网指出，在2021年12月的总统选举前，巴罗总统成立的全国人民党(NPP）与冈比亚前总统贾梅(Yahya Jammeh)领导的爱国联盟（APRC），还有另外两个政党一同协作。
观察家认为，这种被定性为“战术”的结盟，应该能够使得现总统赢得对议会的主导权。这可能还将有助于解决诸如修订宪法之类的立法难题，并最终确认在前总统叶海亚·贾梅(Yahya Jammeh)于2017年离任后开始的过渡与和解。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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