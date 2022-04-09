冈比亚:2022年立法选举投票

非洲政治 / 立法选举

冈比亚（Gambie）位于非洲大陆西部，濒临大西洋，也被译作甘比亚。冈比亚在五个月前的2021年12月04日举行了总统大选。阿达马·巴罗（Adama Barrow）总统赢得连任。5个月后的2022年04月09日周六，该国近百万选举再次被召，参加立法选举的投票。冈比亚国民议会由58名议员组成，任期5年。其中53人通过选举产生，另外5人由总统任命。

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RFI Image Archive / Gambie : les enjeux des élections législatives. Ici, un centre de vote a pris place au milieu d'une rue de Banjul, lors de la présidentielle en Gambie, le 4 décembre 2021. （illustration） © RFI/Paulina Zidi

据本台RFI法文网2022年04月09日星期六报道，冈比亚民众在总统大选5个月后，当天再度被邀参加立法选举的投票。本次投票对现年57岁的总统阿达马·巴罗（Adama Barrow）及其才成立了两年多时间的年轻政党而言将是一次测试。

Image RFI Archive / Gambie : Président Adama Barrow a créé le Parti national du peuple au 31 décembre 2019. Ici, le président Adama Barrow lors de sa première conférence de presse après avoir remporté un deuxième mandat présidentiel. (illustration) 存档图片 / 冈比亚总统阿达马·巴罗（Adama Barrow) © RFI / Sally Jeng

冈比亚立法选举考验连任总统

本台RFI法广通讯员米兰（Milan Berckmans）发自班珠尔（Banjul）的报道说，冈比亚民众周六早上开始进入投票站，选举新一届国民议会的53名新议员。当前最大的问号是，冈比亚总统领导的新政党能赢得多少个席位。

冈比亚现总统为连任成立新党 -

成立于2019年12月31日的冈比亚全国人民党(NPP—Parti national du peuple）提出了40名候选人参加角逐。而其主要政治竞选对手、由冈比亚前副总统乌赛努·达博（Ousainou Darboe）领导的联合民主党(UDP-Parti démocratique unifié )则推出了46名候选人。

RFI Image Archive / Gambie : Ousainou Darboe, le leader du Parti démocratique unifié. (illustration) 存档图片 / 冈比亚前副总统乌赛努·达博（Ousainou Darboe）领导联合民主党(UDP-Parti démocratique unifié )。 © RFI/Laura-Angela Bagnetto

冈比亚现总统与多党结成联盟 -

本台RFI法文网指出，在2021年12月的总统选举前，巴罗总统成立的全国人民党(NPP）与冈比亚前总统贾梅(Yahya Jammeh)领导的爱国联盟（APRC），还有另外两个政党一同协作。

RFI Image Archive / Gambie : Militantes de l'ancien parti présidentiel APRC manifestant pour demander le retour en Gambie de l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Sukuta, 16 décembre 2020. (illustration) RFI/Romain Chanson

观察家认为，这种被定性为“战术”的结盟，应该能够使得现总统赢得对议会的主导权。这可能还将有助于解决诸如修订宪法之类的立法难题，并最终确认在前总统叶海亚·贾梅(Yahya Jammeh)于2017年离任后开始的过渡与和解。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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