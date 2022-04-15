刚果(金):碳氢部长受国安调查
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在非洲，刚果民主共和国（RD Congo）的现任碳氢化合物部长（相当于石油部长）本周三在遭国家情报机构（ANR）连夜传讯后，已于周四晚获释。来自金沙萨消息说，这名部长可能卷入的不是一桩普通法案件，而更可能涉及国内安全。他的个人秘书也受到询问。刚果（金）现任碳氢化合物部长是在2021年04月12日上任的，在本周刚刚满一年。
据本台RFI法文网2022年04月15日星期五报道，刚果民主共和国的碳氢化合物部长迪迪埃·布丁布·恩图布安加（Didier Budimbu Ntubuanga）本周在位于该国首都的国家情报机构（ANR）的场所中度过了一夜之后，现已于周四晚获释。
这是在刚果（金）现总统费利克斯-安托万·齐塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的安全事务特别顾问于两个月前遭囚禁以来，首位接受国安调查的现政府内阁成员。
一次工作会晤的邀请 -
本台RFI通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息指，一切都发生的很迅速。在本周三，这名部长与其团队于15点举行了一次会议后，自行前往国家情报机构（ANR）主管的一号办公室。这名部长的亲信们指出，这是一次工作会晤的邀请。他前往时并没有感到太大的担忧。但一直到周四晚，其办公室成员和其律师都无法与他取得联系。只有他的妻子曾在周四中午获准和他见面。
部长秘书也受到询问 -
他的部分亲近者解释说，这不是一桩普通法的违法，而是一桩与国内安全有关的案件。安全消息渠道还证实说，这名部长就其近期的交往关系接受了询问。所提到的问题尤其涉及与一位以色列公民之间的联系。这位已遭刚果（金）安全部门监视的男子的姓名没有对外披露。在此案中，这名部长的个人秘书也遭到传唤和询问。
本台RFI法文网指出，刚果（金）的现任碳氢化合物部长与现总统家族的关系接近。他领导的政党与刚果（金）现总统的民主与社会进步联盟（UDPS）结盟。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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