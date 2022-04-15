刚果(金):碳氢部长受国安调查

地缘政治 / 国际关系

在非洲，刚果民主共和国（RD Congo）的现任碳氢化合物部长（相当于石油部长）本周三在遭国家情报机构（ANR）连夜传讯后，已于周四晚获释。来自金沙萨消息说，这名部长可能卷入的不是一桩普通法案件，而更可能涉及国内安全。他的个人秘书也受到询问。刚果（金）现任碳氢化合物部长是在2021年04月12日上任的，在本周刚刚满一年。

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据本台RFI法文网2022年04月15日星期五报道，刚果民主共和国的碳氢化合物部长迪迪埃·布丁布·恩图布安加（Didier Budimbu Ntubuanga）本周在位于该国首都的国家情报机构（ANR）的场所中度过了一夜之后，现已于周四晚获释。

RFI Image Archive / RD Congo / le ministre des Hydrocarbures interpellé et entendu par l'ANR. Ici, une vue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. (illustration) Wikimedia - CC / RFI Image Archive

这是在刚果（金）现总统费利克斯-安托万·齐塞克迪（Félix-Antoine Tshisekedi）的安全事务特别顾问于两个月前遭囚禁以来，首位接受国安调查的现政府内阁成员。

一次工作会晤的邀请 -

本台RFI通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息指，一切都发生的很迅速。在本周三，这名部长与其团队于15点举行了一次会议后，自行前往国家情报机构（ANR）主管的一号办公室。这名部长的亲信们指出，这是一次工作会晤的邀请。他前往时并没有感到太大的担忧。但一直到周四晚，其办公室成员和其律师都无法与他取得联系。只有他的妻子曾在周四中午获准和他见面。

部长秘书也受到询问 -

他的部分亲近者解释说，这不是一桩普通法的违法，而是一桩与国内安全有关的案件。安全消息渠道还证实说，这名部长就其近期的交往关系接受了询问。所提到的问题尤其涉及与一位以色列公民之间的联系。这位已遭刚果（金）安全部门监视的男子的姓名没有对外披露。在此案中，这名部长的个人秘书也遭到传唤和询问。

RFI Image Archive / RDC : le ministre des Hydrocarbures interpellé et entendu par l'ANR ce mercredi, a été relâché jeudi soir (le 14 avril 2022) après avoir passé une nuit dans les locaux de l’ANR à Kinshasa. Ce ministre dirige un parti politique allié au parti présidentiel, UDPS. Très peu d’informations avaient filtré sur ses auditions qui interviennent après l’arrestation en Février de François Beya, le conseiller spécial du Président Tshisekedi en matière de sécurité. Ici, Investiture de Félix Tshisekedi comme président de l’UDPS à Kinshasa, en mars 2018. (illustration) RFI / Patient Ligodi

本台RFI法文网指出，刚果（金）的现任碳氢化合物部长与现总统家族的关系接近。他领导的政党与刚果（金）现总统的民主与社会进步联盟（UDPS）结盟。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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