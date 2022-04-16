科特迪瓦:司法查阿比让的塌楼

非洲司法 / 建筑工程

西非国家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）也被译作象牙海岸。2022年以来，在该国经济中心、海港城市阿比让（Abidjan）至少已经有四座楼房发生坍塌，造成众多人员死伤，引起司法注意。数人因此锒铛入狱，另有十来人遭到通缉。2021年，当地有50多栋非法建筑物遭拆除。

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RFI Carte / Côte d'Ivoire. 存档地区：西非国家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）也被译作象牙海岸。 RFI / Anthony Terrade

本台RFI法文网报道说，非洲国家科特迪瓦启动司法程序，调查阿比让今年至少已有四座楼房发生坍塌，增大打击事故责任人的力度。自2022年初以来，至少有四座楼房坍塌，造成至少13人死亡，数十人受伤。司法当局启动调查，了解每一栋坍塌楼房的情况。数人已经身陷囹圄。

四起坍塌造成数十人死伤 -

据本台RFI法广通讯员皮埃尔（Pierre Pinto）2022年04月15日周五夜间发自阿比让（Abidjan）消息，楼房坍塌的现象在当地时来已久，如同是一种宿命。不过，这显然是由于部分不道德的业主、企业家或建筑师的贪污和草率所造成的人命悲剧。

RFI Image / Côte d'Ivoire: depuis le début de l’année 2022, pas moins de 4 immeubles se sont effondrés à Abidjan, causant la mort de 13 personnes et faisant des dizaines de blessés, provoquant une colère de moins en moins sourde. Ici, Marche blanche à la mémoire des disparus de l'effondrement d'un immeuble au quartier Angré d'Abidjan, le 11 mars 2022. (illustration) © RFI / S. Yansané

今年初以来坍塌的四栋楼房，造成13人死亡、数十人受伤引发越来越大的共愤。

坍塌事故责任人面临追责 -

阿比让的检察官指出，有四项司法程序正在进行之中。所要追究的责任，尤其是过失杀人和意外伤害、危害他人生命、贪污，以及律师违法执业等。同样是据检方所述，已有六人受到指控并被投入监狱，另有十多人受到通缉。所有的人都面临最高十年刑期和1000万非洲法郎的处罚。

楼房坍塌将会受司法制裁 -阿比让检方告知，司法从今往后将对楼房坍塌采取行动。当局表示，他们想要加强上游的打击力度，以避免发生悲剧的。

RFI Image / Côte d'Ivoire: depuis le début de l’année 2022, pas moins de 4 immeubles se sont effondrés à Abidjan, causant la mort de 13 personnes et faisant des dizaines de blessés. La justice a ouvert des informations judiciaires pour chacun de ces immeubles effondrés. Et plusieurs personnes sont sous les verrous. Ici, Vue du palais de justice d'Abidjan (illustration). RFI / Matthieu Millecamps

本台RFI法文报道提到，在2021年，科特迪瓦国家机关拆除了五十多栋非法建造的楼房。今年以来，也已拆除了9栋同类建筑。在一座四处扩展的大都市，以上数字如同沧海一粟。这里80%的建筑物没有许可证。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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