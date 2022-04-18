南非宣布灾区进入自然灾害状态

南非洪水泛滥

南非东南部沿海地区上周末开始降下倾盆大雨，迅速引发严重洪患与山崩，重创德班市和周边地区。目前死亡人数已增至443人，其中包括两名警方紧急救援人员，另至少63人下落不明。随著降雨减弱，救难人员加速展开搜救。

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这场洪患导致数以千计的人无家可归、性命堪忧，电力和供水服务中断，风光明媚的海滩也布满了垃圾。非洲最繁忙港口之一德班（Durban）因基础设施遭到破坏，已导致营运中断。

一名省级经济官员估计，德班整体基础设施损失超过6.846亿美元。（点击观看相关视频）

2022年4月16日，大雨引发泥石流，造成沿海城市德班遭到巨大的破坏，摧毁了房屋和基础设施。(RAJESH JANTILAL/AFP via Getty Images)

德班所在的瓜祖鲁那他省（Kwazulu-Natal）首长齐卡拉拉（Sihle Zikalala）也说，这是这个省有记录以来最严重的洪灾之一，“省内人命、基础建设、服务运送网络所遭遇的破坏程度前所未见”。

在灾情最严重的部分地区，居民表示，17日预计还会降下更多雨，让他们恐惧不已。有些人的亲友下落不明，只能苦苦等候消息。

居民梅约卡（Sbongile Mjoka）说：“我们并未失去希望。然而，随著时间流逝，我们一直非常担心。”她的8岁侄儿已经失踪了好几天，自己的住处也严重受损。

为专心应对国内灾情，南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）的办公室昨(16日)晚表示，总统已延后赴沙特阿拉伯的工作访问行程。

拉玛佛沙将与内阁成员召开会议，评估如何因应相关危机。