几内亚:俄乌冲突影响到面粉厂

非洲经济 / 粮食自主

俄罗斯进攻乌克兰造成全球粮食供应紧张。在濒临大西洋的西非国家几内亚，面包在过去十年中，成为了一种主食。如今，连面粉厂都感受到了全球小麦价格的压力。因为，几内亚消费的小麦完全依赖进口。未来的梦想则是要自给自足。就此，本台法广RFI通讯员走访了几内亚最大的磨面厂-非洲大磨坊(Les Grands Moulins d’Afrique)。并在周四刊出的法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）中，播出了对这家在穆斯林斋月期间亏损经营的工厂的母公司最高主管的采访录音片段。

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本台RFI法文网2022年04月21日星期四在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出了记者马蒂亚斯（Matthias Raynal）的一篇最新采访。介绍几内亚磨粉厂面对乌克兰战争带来的后果 ：全球小麦的价格压力。

Mamadou Saliou Diallo, le PDG du groupe Sonoco, sur le site des Grands Moulins d'Afrique, en Guinée © RFI / Matthias Raynal

这一法文专栏报导的原标题为：[Guinée: les meuniers sous la pression des prix mondiaux du blé, conséquence de la guerre en Ukraine]。换作中文可译为：[几内亚：全球小麦价格压力下的磨粉厂，乌克兰战争造成后果]。以下予以简介，仅供参考。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，在几内亚，面包在过去十年间已成为一种主食，其价格被纳入社会稳定的指标。涨价会引起民怨。然而，几内亚消费的小麦完全依赖进口。整个行业因乌克兰的战争而面临压力。本台法广RFI记者来到该国最大的磨面厂-非洲大磨坊（Les Grands Moulins d’Afrique），开展实地采访。

几内亚的非洲大磨坊 -

本台法广RFI通讯员在发自科纳克里（Conakry）的报道中指出，非洲大磨坊（Les Grands Moulins d’Afrique）名副其实，占地极广。这家企业的母公司Sonoco集团的副总经理（Directeur Général adjoint）在采访中告知，企业有一个高度接近30米的储藏塔（Silo）。这不仅是几内亚最大的磨坊，在整个非洲也是最大之一。每天的产能超过1200吨。大磨坊拥有自己的面包店，生产面包则是为了检验品质。如今所使用的小麦来自德国，每个月大约进口30 000吨。

中东采购商出手阔气 -

为了让这家工厂极其现代化的机器继续保持运作，如今必须付出代价。这篇采访报道提到，许多乌克兰小麦的进口商，现在转为进口德国小麦。这些买家来自中东国家，比如：沙特阿拉伯、埃及。Sonoco集团高层对此感到担忧。因为，这些国家有钱，而且是国家采购，不在乎价格。它们不同于私营企业的进货。而且购买能力极大，一次下订单就可能是天文数字。

RFI Image Archive / Guinée : en une décennie, le pain est devenu un aliment de base en Guinée, et son prix un indicateur de stabilité sociale. Ici, view of a market in the streets of Conakry. (illustration) RFI / Carol Valade

乌克兰战争触发的一场小麦战役有可能造成严重的社会经济后果。每个大约5000非洲法郎（相当于0.5欧元）的面包，可供4-5人食用。而一盘米饭的价格超过5000非洲法郎。

非洲大磨坊亏本经营 -

Sonoco集团的总裁（PDG）在采访中解释说，在几年间，法式长棍面包（la baguette ）成了一种穷人的食品。现已不能随意改变价格。因为，它成了一种政治产品，并已决定斋月期间不提价。当前亏损经营是企业做出的一项重大决策，为了几内亚民众和政府。如果斋月后，小麦危机继续持续，届时将与政府举行会晤。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

Sonoco集团的这名最高主管表示，小麦价格在不到一年里，每吨提价超过200美元。唯一的解决办法就是消费者得支付多一点。小幅度的提价在消费者层面将不会造成问题。

几内亚梦想粮食自主 -

本台法广RFI通讯员在这一报道的结尾指出，为了减少对市场的依赖，几内亚的非洲大磨坊梦想着未来当地自产小麦，并已与伙伴方就此事宜发起讨论。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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