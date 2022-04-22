塞内加尔:燃油匮乏暂得缓解

非洲社会 / 乌克兰战争

在西非国家塞内加尔的首都，乌克兰战争导致部分驾车人近日在加油站无法补充汽油的情形，随着两艘大油轮抵达达喀尔港而暂时得到缓解。本台法广RFI通讯员，在现场跟进势态发展，并发回实地采访报导。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法文网报道，塞内加尔近期因为乌克兰的战争导致燃油供应紧张。加油站也无油可供。在首都达喀尔，多个街区出现排队的现象。

两艘油轮同时抵达港口 -

本台法广RFI达喀尔通讯员夏洛特（Charlotte Idrac）2022年04月22日星期五发回说，塞内加尔石油和能源部在本周二一度承认，的确存在供应的压力，尤其是因为乌克兰的战争。但如今已经得到缓解。油轮正在达喀尔港卸油。

RFI Image Archive / Sénégal : le port de Dakar. (illustration) RFI/Paulina Zidi

在达喀尔港的运油码头，这里的一名技术负责在接受本台法广RFI采访时说，有一艘船装载着25000吨燃油，另一侧的一艘船运有18500吨汽油。这两艘船同时抵达。人们正在卸载送往不同的油库。

塞内加尔部长亲临现场 -

塞内加尔的石油和能源部长格拉蒂玛夫人（Sophie GLADIMA）亲自来到港口视察。她解释说，事情已经过去了。一度曾引发抢购。人们在社交网络上听说没有了燃油，不幸的是，这造成了更迅速的供应不足，油罐车来不及做补充。她还补充说，正在与内政部协调，企业或许得以让卡车在夜间通行。

塞内加尔扩大炼油能力 -

据介绍，塞内加尔的非洲炼油公司（SAR）目前处于技术停工状态，预计将于本月底复工。就此，塞内加尔石油和能源部的技术顾问在接受本台RFI通信员采访时做出如下表示，扩产竣工后，非洲炼油公司（SAR）的炼油能力将达150万吨。与进口相比，将能有更多一点的保证。

RFI Dessin / carburant : la guerre en Ukraine a provoqué une flambée des cours du pétrole et donc des prix du kérosène pour les aéroports et les compagnies aériennes. C'est le cas du Sénégal. (illustration) © rfi fulfulde

本台法广RFI法文报道指出，至于达喀尔国际机场的煤油匮乏问题，塞内加尔石油和能源部的一名干部表示，有希望很快就能收到。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.