加蓬:足联主席卷入恋童癖丑闻

非洲司法 / 体坛丑闻

西非国家加蓬的体坛被揭发出一桩丑闻。刚刚于一周前2022年04月16日周六第三次赢得连任的足球联合会主席因涉嫌恋童癖丑闻而遭拘留，并在监狱里至少度过了一晚（2022年04月21日星期四到04月22日星期五）。他的亲近者认为，这是政治骚扰。

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本台RFI法文网2022年04月23日星期六报道说，加蓬足球联合会主席穆恩圭（Pierre Alain Mounguengui）在赢得第三次连任四年不到一个星期，就于本周四被拘留。他被控掩盖足球界的恋童癖行为。

加蓬足坛长期存在恋童癖现象？-

据本台法广RFI通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）发自利伯维尔（Libreville也被译作自由城）的消息，加蓬足球联合会主席被关押在令人生畏的该国军事安全和反干涉总局。他于周四晚因被控掩盖加蓬足坛存在了30年之久的恋童癖现象而受到长时间的审讯。

RFI Carte : Le Gabon. 法广地图：加蓬（非洲） RFI Carte

本台RFI法文网提到，法国的一位知名调查记者于去年12月在英国媒体上公布了一份有关加蓬体坛恋童癖问题的调查。在此之后，有多名教练目前仍处于临时羁押之中。如今，轮到了加蓬足球联合会的主席。

加蓬足联主席对揭发无动于衷？-

据介绍，加蓬足球联合会主席在讯问中，与一名因揭露恋童癖而被迫辞职的足坛干部Parfait Ndong进行了对质。这名人证告诉调查人员，他曾向足联主席告发存在这种令人不齿的现象。但足球联合会主席没有采取任何措施，以结束这种做法。

加蓬当局没有维护被告的权利？-

加蓬足球联合会主席的律师则表示，他前往拘留探访，但即未能获准与其客户见面，也未能依法与其交谈一个小时。他已就此向共和国检察官提告，以维护被告的权利。

RFI Image Archive / Pédophilie: le président de la Fédération gabonaise de football en garde à vue. Ici, Pierre-Alain Mounguengui en novembre 2019. (illustration) © Fégafoot / RFI Image Archive

本台法广RFI在西非的通讯员指出，穆恩圭（Pierre Alain Mounguengui）于2014年首次当选加蓬足球联合会主席，并在一周前第三次胜选。他的亲近者谴责这是政治骚扰。他们认为，政府不想让他三连任。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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