法国:非洲领袖贺马克龙赢连任

2022年法国总统大选

法兰西2022年总统大选04月24日星期天的第二轮投票结果现已揭晓，马克龙总统（Emmanuel Macron）赢得连任。非洲国家领导人们纷纷做出反应。非洲国家的领导人在祝贺的同时，也提到了他们的期待。

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非洲国家元首们的祝贺 -

据本台RFI法文网2022年04月25日星期一报道，非洲联盟（UA）现任轮值主席、塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）予以热烈庆贺，并祝愿马克龙总统的第二个任期取得成功。

RFI Image Archive / Senégal : réaction à la réélection d'Emmanuel Macron, le président sénégalais Macky Sall l'a félicité « chaleureusement » pour sa victoire, lui adressant ses « meilleurs voeux de succès dans l'exercice de son second mandat ». Ici, Macky Sall, le président de la République du Sénégal, lors d'un entretien pour RFI et France 24, le 8 décembre 2021. (illustration) © Présidence sénégalaise / RFI Image Archive

尼日尔总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）赞扬这是一次闪耀的连任，并发表推文（tweet）说，对萨赫勒地区而言，法国总统是反恐斗争的一位可贵合作伙伴。

科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara）对和法国总统马克龙一起继续加强两国友好和合作关系感到欢喜。

RFI Image Archive / Côte d'ivoire : le président Alassane Ouattara a adressé ses « chaleureuses félicitations » à Emmanuel Macron, se réjouissant « de poursuivre avec lui le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre la Côte d’Ivoire et la France ». Ici, le président ivoirien Alassane Ouattara au micro de RFI à la COP21. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

西非国家多哥共和国总统福雷·纳辛贝（Faure Gnassingbé）周一早上也在推特上表示，他以多哥政府和人民的名义热烈祝贺马克龙闪耀的再次当选法兰西共和国总统。

多哥外长接受RFI专访 -

多哥外长罗贝尔·迪塞（Robert Dussey）在接受本台法广RFI非洲组记者大卫（David Baché）采访时，祝贺马克龙总统（Emmanuel Macron）通过选举赢得连任，并谈及非洲国家首脑们对法国的期待。

RFI Image Archive / France Election Présidentielle 2022 : Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires Etrangères félicite au Président Macron et à toute son équipe. (illustration) © RFI Image Archive

多哥外长罗贝尔·迪塞（Robert Dussey）说：要知道，马克龙总统对大多数非洲国家领袖和多哥总统而言，他就是未来五年领导法兰西所需要的人。所以，祝贺马克龙总统和他的整个团队。

多哥外长谈非洲的期待 -

就非洲国家对法兰西的期待，多哥外长表示：期待有众多。期待与非洲领导人之间有更多的协商和讨论。比如，举行一次峰会，法国与非洲国家之间。希望不同于上一次，而是一场法国总统与非洲国家元首们之间的会晤。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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