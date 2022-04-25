非洲社会 / 警民冲突

毛里求斯:骚乱后警方保持警惕

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RFI Image / Maurice: la société civile appelle les autorités à désamorcer la crise sociale. Ici, Malgré l'interdiction de manifester en masse, les Mauriciens se sont rassemblés devant le quartier général de la police, le 22 avril 2022, alors qu'ailleurs des émeutes secouaient le pays. (illustration)
RFI Image / Maurice: la société civile appelle les autorités à désamorcer la crise sociale. Ici, Malgré l'interdiction de manifester en masse, les Mauriciens se sont rassemblés devant le quartier général de la police, le 22 avril 2022, alors qu'ailleurs des émeutes secouaient le pays. (illustration) © RFI/Abdoollah Earally
作者： 尼古拉
8 分钟

印度洋上的岛国毛里求斯（Maurice也被译作模里西斯），尽管距离非洲大陆东岸超过2000公里，但仍被定为属于东非国家之一。这个岛国的人口有120多万，以印度裔为主，也是非洲唯一印度教占有很大影响力的国家。该国上周四曾因生活成本高涨引发骚乱，导致警民冲突。尽管事态在周末是有了好转，但当地警方依然保持高度戒备。公民社会则呼吁当局化解社会危机。

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Image RFI Archive - Maurice
RFI Image Archive / Maurice est un pays insulaire de l'océan Indien connu pour ses plages. Ici, Ile Maurice. （illustration) 存档图片 / 毛里求斯是一个印度洋岛国。 RFI / Anne-Cécile Bras

据本台RFI法文网报道，印度洋上的东非岛国毛里求斯自04月21日星期四以来，面对多个街区里居民的暴力对抗。起因是由于物价上涨和当局最初的打压被认为过于严厉。数名骚乱分子被捕。至少有一人受到枪伤。冲突后，十多名警察被送往急救。公民社会呼吁当局化解社会危机，重新修订食品价格，协助最弱势群体。

毛里求斯骚乱导致警民冲突 -

综合本台法广RFI通讯员阿卜杜拉（Abdoollah Earally）发自毛里求斯首都路易港（Port-Louis）的消息，当地局势尽管已于星期六晚开始恢复平静，但警方仍然在高度戒备。有9个街区连续两晚处于动荡之中。在城区里看到的暴力形式主要是警民冲突、破坏公共财产，尤其是破坏监控器和道路基础设施，以及在公共场所纵火。警方表示，他们的场所和车辆遭到燃烧瓶的攻击。

骚乱最初在工人街区里爆发 -

骚乱的火花最初于周四出现在罗斯希尔（Rose-Hill）城的一个工人街区Camp Levieux。示威民众抗议物价高涨，针对城市燃气已提价30%，燃油已提价25%。当局出手制止这一首次示威，强行逮捕一名活动积极分子。如此打压被认为过度，触发暴力，导致连续两晚的警民冲突。

Image RFI Archive - Maurice - Emeutes
RFI Image / Maurice : émeutes contre la hausse du coût de la vie. Ici, à Camp Levieux, le principal foyer de tension depuis le début des affrontements, la police a fait appel aux forces spéciales pour contenir les manifestants. Photo prise le 22 avril 2022. 存档图片/毛里求斯发生骚乱 摄于2022年04月22日 星期五 © Abdoollah Earally/RFI

当局在周五晚调动了大量资源，以遏制Camp Levieux街区，及已蔓延到另外8个街区里的暴力。该国势态于周六下午出现缓和。警方仍然处于高度警戒之中。

毛里求斯前总统发挥影响力 -

本台法广RFI通讯员指出，具有道德权威的毛里求斯前总统卡萨姆·乌蒂姆（Cassam Uteem）出面，尝试化解当前的社会紧张。他呼吁冲突双方对话，恢复平静。

Image RFI Archive - Maurice - Politique
RFI Image Archive / Maurice : pour tenter de désamorcer la tension sociale, l’ancien président de la République, Cassam Uteem, une autorité morale dans l’île, a appelé au dialogue et au calme. Ici, Cassam Uteem, ancien président mauricien, photo prise le 12 janvier 2015. (illustration) 存档图片/ 毛里求斯前总统卡萨姆·乌蒂姆（Cassam Uteem） RFI / Esdras Ndikumana

毛里求斯反对派也反对暴力 -

本台RFI法文网的报道还注意到，毛里求斯反对派的成员于周六晚表态，呼吁示威者立即停止暴力。

毛里求斯现总统普里特维拉杰辛格·鲁蓬（Prithvirajsing Roopun）发表全国电视讲话，承认“民众正在经历非常艰难的一刻”，并强调以对话解决问题。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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