毛里求斯:骚乱后警方保持警惕

非洲社会 / 警民冲突

印度洋上的岛国毛里求斯（Maurice也被译作模里西斯），尽管距离非洲大陆东岸超过2000公里，但仍被定为属于东非国家之一。这个岛国的人口有120多万，以印度裔为主，也是非洲唯一印度教占有很大影响力的国家。该国上周四曾因生活成本高涨引发骚乱，导致警民冲突。尽管事态在周末是有了好转，但当地警方依然保持高度戒备。公民社会则呼吁当局化解社会危机。

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RFI Image Archive / Maurice est un pays insulaire de l'océan Indien connu pour ses plages. Ici, Ile Maurice. （illustration) 存档图片 / 毛里求斯是一个印度洋岛国。 RFI / Anne-Cécile Bras

据本台RFI法文网报道，印度洋上的东非岛国毛里求斯自04月21日星期四以来，面对多个街区里居民的暴力对抗。起因是由于物价上涨和当局最初的打压被认为过于严厉。数名骚乱分子被捕。至少有一人受到枪伤。冲突后，十多名警察被送往急救。公民社会呼吁当局化解社会危机，重新修订食品价格，协助最弱势群体。

毛里求斯骚乱导致警民冲突 -

综合本台法广RFI通讯员阿卜杜拉（Abdoollah Earally）发自毛里求斯首都路易港（Port-Louis）的消息，当地局势尽管已于星期六晚开始恢复平静，但警方仍然在高度戒备。有9个街区连续两晚处于动荡之中。在城区里看到的暴力形式主要是警民冲突、破坏公共财产，尤其是破坏监控器和道路基础设施，以及在公共场所纵火。警方表示，他们的场所和车辆遭到燃烧瓶的攻击。

骚乱最初在工人街区里爆发 -

骚乱的火花最初于周四出现在罗斯希尔（Rose-Hill）城的一个工人街区Camp Levieux。示威民众抗议物价高涨，针对城市燃气已提价30%，燃油已提价25%。当局出手制止这一首次示威，强行逮捕一名活动积极分子。如此打压被认为过度，触发暴力，导致连续两晚的警民冲突。

RFI Image / Maurice : émeutes contre la hausse du coût de la vie. Ici, à Camp Levieux, le principal foyer de tension depuis le début des affrontements, la police a fait appel aux forces spéciales pour contenir les manifestants. Photo prise le 22 avril 2022. 存档图片/毛里求斯发生骚乱 摄于2022年04月22日 星期五 © Abdoollah Earally/RFI

当局在周五晚调动了大量资源，以遏制Camp Levieux街区，及已蔓延到另外8个街区里的暴力。该国势态于周六下午出现缓和。警方仍然处于高度警戒之中。

毛里求斯前总统发挥影响力 -

本台法广RFI通讯员指出，具有道德权威的毛里求斯前总统卡萨姆·乌蒂姆（Cassam Uteem）出面，尝试化解当前的社会紧张。他呼吁冲突双方对话，恢复平静。

RFI Image Archive / Maurice : pour tenter de désamorcer la tension sociale, l’ancien président de la République, Cassam Uteem, une autorité morale dans l’île, a appelé au dialogue et au calme. Ici, Cassam Uteem, ancien président mauricien, photo prise le 12 janvier 2015. (illustration) 存档图片/ 毛里求斯前总统卡萨姆·乌蒂姆（Cassam Uteem） RFI / Esdras Ndikumana

毛里求斯反对派也反对暴力 -

本台RFI法文网的报道还注意到，毛里求斯反对派的成员于周六晚表态，呼吁示威者立即停止暴力。

毛里求斯现总统普里特维拉杰辛格·鲁蓬（Prithvirajsing Roopun）发表全国电视讲话，承认“民众正在经历非常艰难的一刻”，并强调以对话解决问题。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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