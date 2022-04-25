马里：一名俄罗斯瓦格纳雇佣兵被圣战组织俘虏 史来首例

俄罗斯瓦格纳公司的200名俄罗斯雇佣军夺取距巴马科200公里外的塞古镇。

在马里，一名 “俄罗斯瓦格纳雇佣兵”被圣战组织俘虏。这是非洲萨赫勒地区与基地组织有联系的主要圣战联盟 (GSIM) ，第一次宣布逮捕一名参与马里反圣战斗争的俄罗斯人。

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根据 4 月 25 日周日晚上至周一晚上以这个圣战组织组织名义发给法新社的一份公报指出，支持伊斯兰和穆斯林的这个圣战团体 (GSIM) 拘留了瓦格纳雇佣兵组织的一名俄罗斯成员。

这是支持伊斯兰和穆斯林的这个团体 (GSIM)第一次宣布逮捕一名参与马里反圣战斗争的俄罗斯人。但这个圣战组织团体GSIM 并没有提供任何证据来证明其在周日至周一晚上发布的新闻稿的真实性。

自 2020 年以来，在马里军方的领导下，马里当局大量利用来自俄罗斯的所谓的“教官”来支持其军队，而巴黎和华盛顿则经常谴责来自这个俄罗斯瓦格纳私人团体的雇佣军出现在该国，但这项指责遭到马里当局的坚决否认。

早在“四月的第一周”，这个萨赫勒圣战组织GSIM 声称在马里中部“在塞古地区俘虏了一名俄罗斯瓦格纳部队的士兵”。

这个以阿拉伯文书写的圣战组织GSIM 的新闻稿指出：“这些凶残的部队与马里军队一起在莫拉村的一个市场上进行了一次伞兵降落行动，在那里他们与几名圣战者对峙，然后包围了该地区五天，杀死了数百名无辜平民”；新闻稿没有进一步详细说明俘虏俄罗斯人和莫拉村事件之间的联系。