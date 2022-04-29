乌干达打算出兵莫桑比克？

非洲能源 / 地缘政治

位于东非地区的内陆国乌干达打算派遣军队前往正在准备大力开发油气资源的非洲印度洋沿海国家莫桑比克打击恐怖主义。寻求国际社会帮助反恐的莫桑比克总统本周会晤了乌干达总统，安全形势是双方的主要议题之一。

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据本台RFI法文网2022年04月29日星期五报道，乌干达总统打算派遣部队前往莫桑比克打击恐怖主义。莫桑比克总统纽西（Filipe Nyusi）自本周三以来对乌干达展开为期三天的正式访问。他在和乌干达总统穆塞韦尼（Yoweri Museveni）举行的会晤结束后，两人一同召开联合新闻发布会。议题涉及莫桑比克自2017年以来爆发叛乱的德尔加杜角省（Cabo Delgado）的安全局势。

RFI Carte / Mozambique : le village de Mbau de la province du Cabo Delgado est dans l'extrême nord du Mozambique. Ici, une carte du pays. (illustration) RFI Carte

本台法广RFI通讯员露西（Lucie Mouillaud）发自坎帕拉（Kampala）的消息说，卢旺达（Rwanda）自2021年7月以来出兵赴莫桑比克打击反叛人员。如今，乌干达总统不排除也会出兵前往莫桑比克。面对莫桑比克的纽西总统（Filipe Nyusi），乌干达的穆塞韦尼总统（Yoweri Museveni）表示，暂时仅是装备，需要时会派部队。他还补充说，如果问题长时间的持续，就会做出动员，甚至是在人员上予以协助。

RFI Image Archive / Mozambique : le président mozambicain Filipe Nyusi appelait la communauté internationale à lui venir en aide, notant que les terroristes étaient encore présents sur le terrain. Ici, une photo du Président Filipe Nyusi. (illustration) Miguel Martins/RFI

本台RFI法文报道指出，自2021年夏季以来，卢旺达和南部非洲发展共同体（SADC）已经调动军队进驻这一地区。不过，莫桑比克总统于一个月前，再度向国际社会发出呼吁，希望助其一臂之力，打击恐怖主义。

RFI Image Archive / Ouganda: le Président Museveni envisage l'envoi de troupes au Mozambique pour lutter contre les terroristes. Ici, le président ougandais Yoweri Museveni, le 16 janvier 2022. (illustration) REUTERS - ABUBAKER LUBOWA / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员注意到，乌干达总统穆塞韦尼（Yoweri Museveni）在新闻发布会上提到，坎帕拉当局现已派出了6000名军人在索马里，另有4000名作战人员在刚果民主共和国。在莫桑比克的军事行动可能还将取决于刚果（金）的局势演变。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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