阿尔及利亚一民运领袖再遭逮捕

阿尔及利亚/反对派领袖遭逮捕

阿尔及利亚民主运动的领袖人物之一卡里姆-塔布被逮捕。阿尔及利亚人权联盟说还不知道4月29日星期五晚上在卡里姆-塔布家中进行的这次新的逮捕的原因。卡里姆-塔布已经在2020年3月遭判刑被监禁了一年。

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据本台报道，29日星期五晚上7点，警察来到卡里姆-塔布(Karim Tabbou)在阿尔及尔的家中对他施行逮捕。据阿尔及利亚捍卫人权联盟的一名成员说，他被带到了新堡区的警察局。但是，官方对阿尔及利亚Hirac民主运动中最受欢迎的面孔之一的卡里姆-塔布新的逮捕的原因仍然不明，而全国解放囚犯委员会统计了该国仍然约300名政治犯。

卡里姆-塔布是该国一个小规模的反对党的领袖，于去年已经服完了一年的刑期，因为他在2020年在自己的Facebook页面上发了一个帖子，批评军队干预阿尔及利亚的政治事务。

本周早些时候，卡里姆-塔布发表了一篇题为 "向哈基姆-德巴兹致敬 "的文章，哈基姆-德巴兹是55岁的政治犯，是西部小镇的一个普通家庭的父亲，他在羁押期间因心脏病发作而死亡。卡里姆-塔布亲自参加了哈基姆-德巴兹的葬礼，卡里姆-塔布称哈基姆-德巴兹是阿尔及利亚 "人民的孩子 "，并称赞 "用他虚弱的肩膀承担了反对党所表达的所有政治诉求的重担"。卡里姆-塔布还指责当局是造成哈基姆-德巴兹死亡的 "唯一责任者"。