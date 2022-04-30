科特迪瓦:众多饲养马染怪病死

非洲生态 / 传染病

在西非国家科特迪瓦，阿比让的马术中心爆发怪病。一种神秘的疾病在过去数周已造成二十来头马匹死亡。为了避免这种疾病传染其它牲畜，当局采取防疫措施。阿比让暂停赛马活动，所有马术中心都被禁止对外开放等。

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据本台RFI法文网2022年04月30日星期六报道，最近两、三周以来，在科特迪瓦经济中心阿比让，马术中心里出现不正常的马匹高死亡率现象。一种神秘的疾病造成二十来头马匹死亡。

兽医们怀疑病毒可以感染人类 -

本台RFI通讯员皮埃尔（Pierre Pinto）发自阿比让（Abidjan）的消息说，一切都发生在两个多星期以前。兽医部门接到通报，在两个马术中心里有23匹马发生死亡，另有其它马匹染病。但患了什么病？人们目前还不知道。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: à Abidjan, un mal étrange frappe les chevaux. Les compétitions hippiques ou rassemblements de chevaux sont interdits jusqu’à nouvel ordre. Ici, une présentation de chevaux. (illustration) RFI/Sayouba Traoré

根据后肢瘫痪、发烧、烦躁等症状，兽医们认为两种病毒最有可能：西尼罗河病毒（West Nile）或里夫特山谷热病毒（vallée du Rift）。这两种传染病都可能感染人类。

实验室取样分析结果尚未定论 -

所做的取样已被送往国外的两座实验室进行分析。其中之一刚刚有了结果，但和兽医们之前的怀疑不同。另一实验室尚未告知结果。为了避免这种神秘疾病蔓延到其它动物或牲畜，尤其是牛羊。在等待进一步的结论出来前，科特迪瓦动物和水产资源部采取了保留措施。

RFI Image Archive / Côte d'Ivoire: à Abidjan, un mal étrange frappe les chevaux. Pour éviter la propagation éventuelle de cette maladie mystérieuse à d’autres animaux, bovins ou ovins notamment, des mesures conservatoires ont été prises par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Ici, une réunion au point d'eau. (illustration) Agnès Rougier / RFI

阿比让所有的马术中心都对公众关闭，马匹禁止外出。未来几天将在上述场所开展大规模的消毒行动。在新指令下达之前，禁止赛马和马群聚集。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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