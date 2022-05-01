-加纳2022可可产量和出口量大减

非洲农业 / 气候变化

濒临大西洋的西非国家加纳和科特迪瓦都是全球重要的可可豆出产国。本台法广RFI通讯员发自阿比让的消息说，全球第二大可可豆出产国加纳2022年产量暴跌，科特迪瓦的情况没有那么艰难。这是本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在星期三播出的节目中的话题。

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本台RFI法文网2022年04月27日星期三在法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出西非地区通讯员皮埃尔（Pierre Pinto）的一篇最新报道。加纳是全球第二大可可豆的出产国，但今年的产量直线下降。阿克拉当局提到的理由是气候。其邻国科特迪瓦的情况没有那么困难。

RFI Image Archive / Au Ghana, la chute de la production de cacao. La période 2020-2021 avait été une année record pour les exportations ghanéennes de cacao, dépassant le million de tonne. (illustration) © Pixabay - dghchocolatier / RFI Image Archive

这一法文专栏报导的原标题为：[Au Ghana, la chute de la production de cacao]。换作中文可译为：[在加纳，暴跌的可可产量]。以下予以简介，供分享。

据本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道，阿克拉当局（Accra）宣布，加纳可可豆出口大减，同比下降34%。照此数据，业内人士估计2021年至2022年度的产量在71万到72万5千吨之间。这是路透社引述多条渠道的消息。本收成季的产量比上一季下降31%。

加纳可可豆2022年产量近十年来最低 -

如果以上数据得以确认，那将是最近11年来最低的产量。相反，在2020年至2021年度，加纳的出口量创下纪录，超过100万吨。而本年度的糟糕收成是因为天气，尤其是西非的哈麦丹风（Harmattan）。这种干燥的热风来自沙漠，出现在12月至03月间，严重影响可可籽的发育。

加纳邻国科特迪瓦2022年的产量稳定 -

一些专家怀疑气候因素被解释为产量暴跌的唯一原因。去年，加纳和科特迪瓦之间的价格差曾触发科特迪瓦可可豆涌向加纳。这也在一定程度上解释了加纳去年何以产量创下纪录。尽管没有任何统计数据可以对这种实际的或假设的情况予以量化，甚至连予以确证都不可能。

RFI Carte / Afrique : Au Ghana, la chute de la production de cacao en 2022. Ici, la Côte d'Ivoire et le Ghana (illustration) RFI Carte

无论如何，科特迪瓦今年的产量稳定，这是国际可可组织（ICCO-Organisation internationale du Cacao）的预测。尽管，这两个国家比邻相依。但科特迪瓦没有遭受类似加纳那样的气候危害，既没有哈麦丹风（Harmattan），也没有干旱。

加纳将进入2022年可可豆过渡采收期 -

加纳的数字拖累了非洲的产量，造成本收成季的整体产量有所下降。此外，专家们还认为，加纳即将在6月份开始的过渡采收期的产量将降至8万吨，而去年则是25万吨，原因仍就是由于气候。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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