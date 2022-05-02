非洲:联合国秘书长重视萨赫勒

非洲与联合国 / 萨赫勒安全

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）于周六晚抵达塞内加尔首都达喀尔（Dakar）。塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）也是非洲联盟的现任轮值主席。联合国秘书长2022年05月01日星期天在其本次非洲之行的首站与非盟轮值主席举行了会晤。萨赫勒地区的安全局势为双方共同关心的首要议题。

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据本台法广RFI通讯员泰娅（Théa Ollivier）巴黎时间2022年05月02日周一凌晨发自达喀尔的报道，非盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒注意到，这一地区的政变卷土重来，但没有具体点出相关国家的名称。就此，联合国秘书长回应指出，继续与相关当局对话的重要性，以期尽快恢复宪法秩序。

RFI Image Archive / UA : Union africaine. (illustration) 存档图片/非洲联盟 Liliana Henriques/RFI

联合国秘书长古特雷斯还重申，他致力于得到联合国支持、由非洲联盟强力执行的非洲反恐与维和行动。就此，本台法广RFI通讯员比拉姆（Birahim Touré）从达喀尔发回了古特雷斯的这一讲话录音片段。

RFI Carte Archive / SAHEL : le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a commencé sa tournée en Afrique de l’Ouest au Sénégal, dimanche 1er mai.2022. La situation sécuritaire en Afrique et au Sahel a été le premier sujet d’intérêt commun abordé par Macky Sall. Ici, une carte de Sahel. (illustration) RFI Carte

联合国秘书长说，就萨赫勒地区的安全与和平局势，仍然令人感到担忧。他会如同自其上任以来那样，继续为非洲的和平与反恐行动做辩护。这些强有力的行动，是非洲联盟在联合国的支持下所部署的。

RFI Image Archive / Sahel : le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a rappelé à Dakar, son attachement « à des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robustes mises en œuvre par l'Union africaine et appuyées par l’ONU», dimanche 01 mai 2022. Ici, les ministres de la Défense des pays du G5 Sahel réunis, le lundi 15 janvier 2018, à Paris, autour de la ministre française des Armées, Florence Parly. (illustration) Olivier Fourt / RFI

联合国秘书长接着指出，在萨赫勒地区的维和行动得到安理会依照联合国宪章第7章的授权，并享有通过以成员国所必须缴纳的会费的预算拨款。国际社会应该予以这一地区的国家全力支持。这不仅是为了得以应对安全挑战，也是为了针对深层的原因，以赋予这一地区新的机遇。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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