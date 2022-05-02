非洲:联合国秘书长重视萨赫勒

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）于周六晚抵达塞内加尔首都达喀尔（Dakar）。塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）也是非洲联盟的现任轮值主席。联合国秘书长2022年05月01日星期天在其本次非洲之行的首站与非盟轮值主席举行了会晤。萨赫勒地区的安全局势为双方共同关心的首要议题。
据本台法广RFI通讯员泰娅（Théa Ollivier）巴黎时间2022年05月02日周一凌晨发自达喀尔的报道，非盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒注意到，这一地区的政变卷土重来，但没有具体点出相关国家的名称。就此，联合国秘书长回应指出，继续与相关当局对话的重要性，以期尽快恢复宪法秩序。
联合国秘书长古特雷斯还重申，他致力于得到联合国支持、由非洲联盟强力执行的非洲反恐与维和行动。就此，本台法广RFI通讯员比拉姆（Birahim Touré）从达喀尔发回了古特雷斯的这一讲话录音片段。
联合国秘书长说，就萨赫勒地区的安全与和平局势，仍然令人感到担忧。他会如同自其上任以来那样，继续为非洲的和平与反恐行动做辩护。这些强有力的行动，是非洲联盟在联合国的支持下所部署的。
联合国秘书长接着指出，在萨赫勒地区的维和行动得到安理会依照联合国宪章第7章的授权，并享有通过以成员国所必须缴纳的会费的预算拨款。国际社会应该予以这一地区的国家全力支持。这不仅是为了得以应对安全挑战，也是为了针对深层的原因，以赋予这一地区新的机遇。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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