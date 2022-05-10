尼日利亚取消因煤油暂停班机

非洲社经 / 航空运输

俄罗斯因攻打乌克兰遭到国际制裁，引发全球石油行情高涨，导致众多国家碳氢燃料价格飙升。在非洲的人口第一大国尼日利亚，航空运营商协会（AON）于上周五曾对外宣布，由于航空煤油价格飙涨决定从本周起暂停国内航班，以期政府做出切实的承诺。如此声明，立竿见影，引起政治高层的重视。这一机构现已宣布，取消原计划在2022年05月09日星期一开始执行的停飞国内航班的决定。

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来自阿布贾的消息显示，尼日利亚航空运营商协会（AON）现已决定，放弃原计划在周一开始实施的、由于燃油价格高涨而停飞国内航班的措施。

乌克兰的冲突致航空燃料价格成倍飙升 -

据本台法广RFI法文报道，尼日利亚广大疆域饱受不安全之苦。航空属于连结大城市之间最安全和最有效的交通运输方式。但航空煤油JetA1的价格在过去几个月里翻了四倍，致使航空公司的运营成本几乎翻倍。除了任由票价暴涨，否则只剩选择停运。不过，尼日利亚航空运营商协会（AON）也承认，在当前民众经济情况极其艰难的背景下，这样的决定将不利于生产力。

RFI Image Archive / Nigeria: les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Ici, des passagers embarquent dans un avion reliant Lagos à Abuja au Nigeria le 9 juillet 2020. (illustration) AP Photo - Sunday Alamba / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员发自拉各斯（Lagos）的消息指出，尼日利亚航空运营商协会（AON）此前的这一决定，在刚刚过去的周末里触发众多反应。航空部长指出，尤其要警惕停航对尼日利亚民众和全世界旅行者的倍增效应。今年2月份，尼日利亚国内航空公司曾因想规定，每张机票价格至少5万奈拉（naira）的下限，相当于114欧元，而备受批评。

尼日利亚政府高层承诺将予以紧急干预 -

据尼日利亚航空运营商协会（AON）在一份声明中透露，收到政府最高层的众多电话承诺，将对航空煤油JetA1价格不断上涨做出紧急干预。尼日利亚消费者保护委员会(FCCPC)则表示，将寻求与主要燃油贸易商达成一项可以接受的协议。

尼日利亚是非洲主要石油生产和出口国 -

RFI Carte Archive / Nigéria. 存档地图：尼日利亚也被译作奈及利亚。 © RFI

相关报道指出，尼日利亚虽然是非洲重要的石油生产国和出口国，但也是成品油的净进口国。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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