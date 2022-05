尼日利亚取消因煤油暂停班机

Nigéria : les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Les autorités appelant l'Association des opérateurs aériens du Nigeria (AON) "à considérer l'effet multiplicateur de l'arrêt de leurs opérations sur les Nigérians et voyageurs du monde entier". Ici, le Vice President Yemi Osinbajo et le ministre d'Aviation Hadi Sirika. (illustration)

© Nigeria presidency / RFI Image Archive