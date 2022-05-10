非洲社经 / 航空运输

尼日利亚取消因煤油暂停班机

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Nigéria : les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Les autorités appelant l'Association des opérateurs aériens du Nigeria (AON) "à considérer l'effet multiplicateur de l'arrêt de leurs opérations sur les Nigérians et voyageurs du monde entier". Ici, le Vice President Yemi Osinbajo et le ministre d'Aviation Hadi Sirika. (illustration)
Nigéria : les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Les autorités appelant l'Association des opérateurs aériens du Nigeria (AON) "à considérer l'effet multiplicateur de l'arrêt de leurs opérations sur les Nigérians et voyageurs du monde entier". Ici, le Vice President Yemi Osinbajo et le ministre d'Aviation Hadi Sirika. (illustration) © Nigeria presidency / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
6 分钟

俄罗斯因攻打乌克兰遭到国际制裁，引发全球石油行情高涨，导致众多国家碳氢燃料价格飙升。在非洲的人口第一大国尼日利亚，航空运营商协会（AON）于上周五曾对外宣布，由于航空煤油价格飙涨决定从本周起暂停国内航班，以期政府做出切实的承诺。如此声明，立竿见影，引起政治高层的重视。这一机构现已宣布，取消原计划在2022年05月09日星期一开始执行的停飞国内航班的决定。

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来自阿布贾的消息显示，尼日利亚航空运营商协会（AON）现已决定，放弃原计划在周一开始实施的、由于燃油价格高涨而停飞国内航班的措施。

乌克兰的冲突致航空燃料价格成倍飙升 -

据本台法广RFI法文报道，尼日利亚广大疆域饱受不安全之苦。航空属于连结大城市之间最安全和最有效的交通运输方式。但航空煤油JetA1的价格在过去几个月里翻了四倍，致使航空公司的运营成本几乎翻倍。除了任由票价暴涨，否则只剩选择停运。不过，尼日利亚航空运营商协会（AON）也承认，在当前民众经济情况极其艰难的背景下，这样的决定将不利于生产力。

Image RFI Archive - Nigéria - Kérosène
RFI Image Archive / Nigeria: les compagnies aériennes annulent "pour le moment" la suspension des vols intérieurs à cause des prix du kérosène. Ici, des passagers embarquent dans un avion reliant Lagos à Abuja au Nigeria le 9 juillet 2020. (illustration) AP Photo - Sunday Alamba / RFI Image Archive

本台法广RFI通讯员发自拉各斯（Lagos）的消息指出，尼日利亚航空运营商协会（AON）此前的这一决定，在刚刚过去的周末里触发众多反应。航空部长指出，尤其要警惕停航对尼日利亚民众和全世界旅行者的倍增效应。今年2月份，尼日利亚国内航空公司曾因想规定，每张机票价格至少5万奈拉（naira）的下限，相当于114欧元，而备受批评。

尼日利亚政府高层承诺将予以紧急干预 -

据尼日利亚航空运营商协会（AON）在一份声明中透露，收到政府最高层的众多电话承诺，将对航空煤油JetA1价格不断上涨做出紧急干预。尼日利亚消费者保护委员会(FCCPC)则表示，将寻求与主要燃油贸易商达成一项可以接受的协议。

尼日利亚是非洲主要石油生产和出口国 -

Image RFI Archive - Nigéria
RFI Carte Archive / Nigéria. 存档地图：尼日利亚也被译作奈及利亚。 © RFI

相关报道指出，尼日利亚虽然是非洲重要的石油生产国和出口国，但也是成品油的净进口国。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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