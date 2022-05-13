医疗卫生 / 埃博拉疫情
埃博拉:世卫谈刚果(金)的疫情
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在非洲国家刚果民主共和国（RD Congo）,位于该国西北部的赤道省（Equateur）的省会姆班达卡（Mbandaka）三周前发现埃博拉病毒的踪迹。尽管已有多名确诊患者死亡，但世卫组织（OMS/WHO）对控制住这次疫情有信心。
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据世界卫生组织专家2022年05月12日星期四在新闻发布会上所通报的数据，已有3名确诊患者染病死亡。
尽管，本次埃博拉首宗病例的源头目前尚未明确，但世卫组织的专家们对自05月04日以来没有发现新的病例感到鼓舞。就此，本台法广RFI记者亚历山大（Alexandra BRANGEON）从现场发回了这一新闻发布会的录音片段。
世卫组织认为可以控制得住疫情 -
世卫组织专家表示：这有些令人感到鼓舞。这是与上一波疫情相比较。不过，仍有近480名接触者依然正处于病理观察下。应对措施的所有支持都已实地铺开。现场有疫苗，还有相应的特别医疗处理措施。世卫组织的专家还在新闻发布会上认为，鉴于当地的应对能力，能够迅速控制本次疫情。
刚果(金)疫情爆发区为交通枢纽 -
本台法广RFI法文报道指出，本次发现埃博拉病毒踪迹的刚果民主共和国（RDC）赤道省（Equateur）省会姆班达卡（Mbandaka）位于刚果河畔，是一座人口近百万的大城市。当地不仅有机场，还有河港与码头，以及四通八达的公路网。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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