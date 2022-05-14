尼日尔削涉嫌政变军官们军籍

非洲政治 / 安全稳定

西非内陆国尼日尔（Niger）也被译作尼日，是萨赫勒地区打击恐怖主义的关键国家。该国在一年前曾发生未遂军事政变阴谋的传闻现已得到证实。尼日尔军方近日取销了六名涉嫌卷入在2021年03月30日至31日晚策划未遂政变军官们的军籍，其中三人为上校军衔。他们都曾身居要职。这一未遂政变因尼日尔共和国卫队反应迅速而未能得逞。

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据本台法广RFI法文网2022年05月14日星期六报道，在尼日尔，六名军官刚刚被撤销军籍。军队总参谋长签署的一份文本证实了这一消息。文件中所提及的理由是犯下了严重的和重大的过失。而军事法庭则指控他们在一年前，现总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）在2021年04月02日正式上任的前夜，涉嫌卷入策划一次未遂政变。

涉嫌卷入未遂政变的军官被吊销军籍 -

本台法广RFI通讯员穆萨（Moussa Kaka）发自尼亚美（Niamey）的消息说，尼日尔军队总参谋长莫迪将军（Général Salifou Modi）逐一颁布命令，取消了上述六名军官的军职。这六名遭撤职的军官有三人是上校、一人是上尉和两名中尉。他们现在都已被取销了军籍。一名将级军官指出，军队总参谋部指控相关者严重过失，违反军纪。这是军纪惩处，不属于司法追究。

RFI Image Archive / Niger : six officiers viennent d'être radiés de l'armée. Le tribunal militaire les accuse d’être impliqués de la tentative présumée de coup d’Etat dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 contre le régime de Mahamadou Issoufou, 48h avant l’investiture du nouveau président élu Mohamed Bazoum. Ici, Mahamadou Issoufou, le président nigérien du 7 avril 2011 au 2 avril 2021 (illustration). RFI

军事法庭指控他们涉嫌卷入在2021年03月30日至31日晚策划未遂政变，针对那时即将离任的优素福总统（Mahamadou Issoufou）政权。距当选的新总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）2021年04月02日正式上任的日期仅48小时。

涉嫌卷入未遂政变的军官都身居要职 -

这六人当时在军队系统中都身居要职。三名上校高级军官的职务分别为：总参谋部行动主管、蒂拉贝里大区(Tillaberi)第一防区指挥官、多索大区（Dosso）第112混战营代理指挥官。

RFI Carte Archive / Niger : une carte indiquant la capitale Niamey et la ville de Dosso. (illustration) 存档地图 / 非洲国家尼日尔 ：首都尼亚美和多索城。 (Carte : GeoAtlas / RFI)

本台法广RFI法文网报道提到，一名上尉(2021年4月在贝宁被捕)和一名特种部队指挥官当时本应攻占总统府，但由于尼日尔共和国卫队反应迅速而未能得逞。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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