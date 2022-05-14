尼日尔削涉嫌政变军官们军籍
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西非内陆国尼日尔（Niger）也被译作尼日，是萨赫勒地区打击恐怖主义的关键国家。该国在一年前曾发生未遂军事政变阴谋的传闻现已得到证实。尼日尔军方近日取销了六名涉嫌卷入在2021年03月30日至31日晚策划未遂政变军官们的军籍，其中三人为上校军衔。他们都曾身居要职。这一未遂政变因尼日尔共和国卫队反应迅速而未能得逞。
据本台法广RFI法文网2022年05月14日星期六报道，在尼日尔，六名军官刚刚被撤销军籍。军队总参谋长签署的一份文本证实了这一消息。文件中所提及的理由是犯下了严重的和重大的过失。而军事法庭则指控他们在一年前，现总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）在2021年04月02日正式上任的前夜，涉嫌卷入策划一次未遂政变。
涉嫌卷入未遂政变的军官被吊销军籍 -
本台法广RFI通讯员穆萨（Moussa Kaka）发自尼亚美（Niamey）的消息说，尼日尔军队总参谋长莫迪将军（Général Salifou Modi）逐一颁布命令，取消了上述六名军官的军职。这六名遭撤职的军官有三人是上校、一人是上尉和两名中尉。他们现在都已被取销了军籍。一名将级军官指出，军队总参谋部指控相关者严重过失，违反军纪。这是军纪惩处，不属于司法追究。
军事法庭指控他们涉嫌卷入在2021年03月30日至31日晚策划未遂政变，针对那时即将离任的优素福总统（Mahamadou Issoufou）政权。距当选的新总统巴祖姆（Mohamed Bazoum）2021年04月02日正式上任的日期仅48小时。
涉嫌卷入未遂政变的军官都身居要职 -
这六人当时在军队系统中都身居要职。三名上校高级军官的职务分别为：总参谋部行动主管、蒂拉贝里大区(Tillaberi)第一防区指挥官、多索大区（Dosso）第112混战营代理指挥官。
本台法广RFI法文网报道提到，一名上尉(2021年4月在贝宁被捕)和一名特种部队指挥官当时本应攻占总统府，但由于尼日尔共和国卫队反应迅速而未能得逞。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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