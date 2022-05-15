索马里:议会投票选举新总统
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地处非洲之角（la Corne de l'Afrique）的索马里（Somalie）,首都摩加迪沙周日气氛紧张。在非洲联盟（UA）军事力量的保护下，议员们周日要在首都机场的一个仓库里选举新总统。有36名总统候选人参与角逐，其中包括任期届满的现总统法马约（Mohamed Abdullahi Farmajo）寻求连任。
据本台法广RFI2022年05月15日星期天的法文报道，索马里议会按计划应于当天，在非洲联盟（UA）军事力量的保护下，选举一名新总统。投票地点是在首都摩加迪沙机场的一个仓库里。出于安全原因，警方宣布在首都实施宵禁。最终，在一名候选人于周六退出竞选后，共有36名候选人参与角逐。
任期届满的现总统法马约（Mohamed Abdullahi Farmajo）也寻求连任，面对索马里政坛的多名重量级政治人物。
索马里议会投票选举新总统影响重大 -
本台法广RFI东非地区通讯员弗罗朗丝（Florence Morice）发自内罗毕（Nairobi）的消息说，索马里议会期待已久的本次总统选举曾经多次延期。这标志了索马里已经历时一年多之久、造成国家严重分裂、影响打击伊斯兰青年党（shebab）的政治危机的结束。
索马里因选举总统造成首都气氛紧张 -
本台法广RFI法文网指出，索马里首都全城实施宵禁，以及选举在高度戒备中仓库里进行，这些安全措施证明了本次投票的重要性。这一选举被认为可以翻过索马里混乱的和漫长的选举程序的一页。这在一年多时间以来，不仅造成紧张气氛，还引发安全力量内部的分歧，甚至于去年4月在首都市中心爆发武装冲突。
索马里极端分子加强攻击以巩固战果 -
众多分析人士认为，之前的危机阻扰甚至瘫痪了打击伊斯兰青年党。在过去几个月里，极端分子加强袭击，在一些地区稳固他们的战果。
与此同时，非洲联盟（UA）预计要在2024年底前，让国际力量逐步撤出索马里。
索马里新总统将面对众多国内外挑战 -
本次选举对索马里未来的经济也十分重要。国际货币基金组织（FMI）威胁会暂停对该国预算极其重要的援助计划，如果新的行政当局不迅速重启谈判和实施某些改革。希拉尔研究所(Institut Hiraal)的主任、安全问题专家在接受本台法广RFI通讯员采访时指出，索马里新总统将面临众多挑战，首先是要在索马里国内达成和解，让派系之间实现和解。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
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