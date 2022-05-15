索马里:议会投票选举新总统

地缘政治 / 索马里议会选举总统

地处非洲之角（la Corne de l'Afrique）的索马里（Somalie）,首都摩加迪沙周日气氛紧张。在非洲联盟（UA）军事力量的保护下，议员们周日要在首都机场的一个仓库里选举新总统。有36名总统候选人参与角逐，其中包括任期届满的现总统法马约（Mohamed Abdullahi Farmajo）寻求连任。

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据本台法广RFI2022年05月15日星期天的法文报道，索马里议会按计划应于当天，在非洲联盟（UA）军事力量的保护下，选举一名新总统。投票地点是在首都摩加迪沙机场的一个仓库里。出于安全原因，警方宣布在首都实施宵禁。最终，在一名候选人于周六退出竞选后，共有36名候选人参与角逐。

RFI Dessin Archive / Somalie : élection d’un nouveau président ce dimanche 15 mai 2022 dans un hangar de l'aéroport de la capitale sous protection de la force de l'Union africaine. Le sortant Mohamed Abdullahi Farmajo est candidat à sa réélection, contre plusieurs poids lourds de la politique somalienne (illustration). Ici, le président Mohamed Farmajo appelle à des pourparlers politiques urgents avec les partis d'opposition. (01/05/2021) © FMM - RFI Dessin

任期届满的现总统法马约（Mohamed Abdullahi Farmajo）也寻求连任，面对索马里政坛的多名重量级政治人物。

索马里议会投票选举新总统影响重大 -

本台法广RFI东非地区通讯员弗罗朗丝（Florence Morice）发自内罗毕（Nairobi）的消息说，索马里议会期待已久的本次总统选举曾经多次延期。这标志了索马里已经历时一年多之久、造成国家严重分裂、影响打击伊斯兰青年党（shebab）的政治危机的结束。

索马里因选举总统造成首都气氛紧张 -

本台法广RFI法文网指出，索马里首都全城实施宵禁，以及选举在高度戒备中仓库里进行，这些安全措施证明了本次投票的重要性。这一选举被认为可以翻过索马里混乱的和漫长的选举程序的一页。这在一年多时间以来，不仅造成紧张气氛，还引发安全力量内部的分歧，甚至于去年4月在首都市中心爆发武装冲突。

索马里极端分子加强攻击以巩固战果 -

众多分析人士认为，之前的危机阻扰甚至瘫痪了打击伊斯兰青年党。在过去几个月里，极端分子加强袭击，在一些地区稳固他们的战果。

RFI Image Archive / Somalie : la nouvelle force de l’Union africaine - Atmis adopté fin mars, prévoit un retrait progressif des forces internationales d’ici fin 2024. Ici, la force de l'Union africaine en Somalie. (illustration) © Getty Images / RFI Image Archive

与此同时，非洲联盟（UA）预计要在2024年底前，让国际力量逐步撤出索马里。

索马里新总统将面对众多国内外挑战 -

本次选举对索马里未来的经济也十分重要。国际货币基金组织（FMI）威胁会暂停对该国预算极其重要的援助计划，如果新的行政当局不迅速重启谈判和实施某些改革。希拉尔研究所(Institut Hiraal)的主任、安全问题专家在接受本台法广RFI通讯员采访时指出，索马里新总统将面临众多挑战，首先是要在索马里国内达成和解，让派系之间实现和解。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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