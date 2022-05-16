乍得:欧洲代表团访医院营养科

非洲粮食安全 / 法国慈善组织

非洲萨赫勒地区（Sahel）现有近4千万民众面临饥荒的威胁。欧洲方面一个代表团走访了乍得首都一家医院的营养科，了解该国的饥荒和营养不良问题。欧洲慈善机构、法国非政府组织国际医疗行动联盟（ALIMA）任务团长接受了本台法广RFI通讯员的现场采访。

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乍得超过200万民众处于粮食不安全 -

在乍得，营养不良问题让人感到触目惊心。世界粮食计划署（PAM/WFP）认为，该国有超过200万民众处于高度的粮食不安全状况。

RFI Image Archive / Logo PAM - Programme Alimentaire Mondial 存档图片：世界粮食计划署 © PAM / RFI Image Archive

联合国（ONU）与欧洲慈善机构、法国非政府组织国际医疗行动联盟（ALIMA）估计，乍得23个省或大区中，有17个存在令人感到不安的营养问题。

乍得当前粮食不足源于去年降雨量少 -

在乍得首都恩贾梅纳（N'Djamena）一座大医院的营养科（unité nutritionnelle），法国非政府组织国际医疗行动联盟（ALIMA）的任务团团长吉安加拉医生（Dr Claude Kiangala）在接受本台法广RFI通讯员奥蕾莉（Aurélie Bazzara-Kibangula）实地采访时说：“这是因为去年的降雨量不多，人们生产的也不多。这确实造成了粮食不足。再加上食品价格正在提高。这是灾难性的，乍得当前的营养不良状况。”

国际医疗行动联盟帮助妇女保护儿童 -

据介绍，欧洲慈善机构、法国非政府组织国际医疗行动联盟（ALIMA）行政总部位于巴黎，行动总部则是在塞内加尔首都达喀尔（Dakar）。

RFI Image Archive / ALIMA est une association humanitaire, enregistrée comme association loi de 1901 et son siège se situe à Paris en France. Ici, Cubes : chambres d’urgences biosécurisées pour épidémies, montées dans le Centre de traitement d'EBOLA de Béni installé par l’ONG Alima. 24 août 2018. (illustration) RFI / Florence Morice

国际医疗行动联盟（ALIMA）这一人道组织的活动范围遍及非洲10多个国家，其宗旨是帮助妇女保护儿童，应对饥荒。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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