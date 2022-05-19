阿比让联合国COP15接近尾声
发表时间：
为期两周的《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)即将于2022年05月20日星期五在西非国家科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）落下帷幕。世界气象组织（OMM/WMO）的专家接受本台法广RFI记者采访时呼吁各国做好准备应对干旱的发展。
据本台法广RFI2022年05月19日星期四的法文报道，正在阿比让召开的《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)的重要挑战之一就是要促使195个与会国家达成一项共同协议，应对干旱和沙漠的热风。尽管当前势态严重，但达成这一目标似乎仍然渺茫。
全球干旱问题加剧 -
本台法广RFI记者珍妮（Jeanne Richard）发自阿比让（Abidjan）《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)会场的消息说，联合国在一周前（2022年05月11日）发布的一份最新报告显示，在20年间，全球干旱的次数和时段增多了30%。非洲尤其脆弱。解决问题的办法是存在的，但除了一份政治宣言外，在科特迪瓦的本次大会上达成坚定的和约束力的承诺的可能性很小。
气候变化加剧干旱 -
世界气象组织（OMM/WMO）应用气候学部门负责人指出，自上一世纪70年代以来，干旱在全球已造成65万人死亡。没有任何一个大洲得以幸免。气候变化造成这一插曲更加频繁、更加长久。他接受采访解释说，在某个区域，就算未来十年的降雨量保持稳定，但由于气温升高，土壤的水分还是将会减少。人们所遇到的干旱更多，是因为水蒸发的更快。包括灌溉渠也如此，植物存活将需要更多的水。
专家呼吁防备干旱 -
世界气象组织（OMM/WMO）应用气候学部门负责人认为，各国需要做好防备：节约用水，干旱时限制用水，并做好预防准备措施，因为解决办法是存在的。他还表示，在许多地方，植被消失了。重新植树、植灌木等，有助于恢复土壤、恢复水流，阻挡风蚀，强化某些地区对干旱的抵御能力。
对抗干旱从长计议 -
本台法广RFI法文网报道指出，尽管世界气象组织的这名专家并不期待本次《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)能够就干旱取得重要承诺。但这是一个阶段，鉴于国际谈判需要时间。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
.
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅