阿比让联合国COP15接近尾声

非洲气候 / 地球生态

为期两周的《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)即将于2022年05月20日星期五在西非国家科特迪瓦经济中心阿比让（Abidjan）落下帷幕。世界气象组织（OMM/WMO）的专家接受本台法广RFI记者采访时呼吁各国做好准备应对干旱的发展。

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RFI Image Archive / COP 15 à Abidjan: face à la progression des sécheresses, les États doivent se préparer. Ici, le barrage de Theewaterskloof, source d'approvisionnement en eau essentielle de la ville du Cap en Afrique du Sud, montre de faibles niveaux le 16 avril 2017 à cause de la sécheresse. (illustration) AP - Halden Krog / RFI Image Archive

据本台法广RFI2022年05月19日星期四的法文报道，正在阿比让召开的《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)的重要挑战之一就是要促使195个与会国家达成一项共同协议，应对干旱和沙漠的热风。尽管当前势态严重，但达成这一目标似乎仍然渺茫。

全球干旱问题加剧 -

本台法广RFI记者珍妮（Jeanne Richard）发自阿比让（Abidjan）《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)会场的消息说，联合国在一周前（2022年05月11日）发布的一份最新报告显示，在20年间，全球干旱的次数和时段增多了30%。非洲尤其脆弱。解决问题的办法是存在的，但除了一份政治宣言外，在科特迪瓦的本次大会上达成坚定的和约束力的承诺的可能性很小。

气候变化加剧干旱 -

RFI Image Archive / OMM : depuis les années 1970, les sécheresses ont causé la mort de 650 000 personnes dans le monde. Aucun continent n’est épargné, et le changement climatique promet des épisodes plus fréquents et plus longs. Ici, logo de l'Organisation Météorologique Mondiale (Photo d'illustration) 存档图片 ：世界气象组织（WMO） © RFI Image Archive

世界气象组织（OMM/WMO）应用气候学部门负责人指出，自上一世纪70年代以来，干旱在全球已造成65万人死亡。没有任何一个大洲得以幸免。气候变化造成这一插曲更加频繁、更加长久。他接受采访解释说，在某个区域，就算未来十年的降雨量保持稳定，但由于气温升高，土壤的水分还是将会减少。人们所遇到的干旱更多，是因为水蒸发的更快。包括灌溉渠也如此，植物存活将需要更多的水。

专家呼吁防备干旱 -

世界气象组织（OMM/WMO）应用气候学部门负责人认为，各国需要做好防备：节约用水，干旱时限制用水，并做好预防准备措施，因为解决办法是存在的。他还表示，在许多地方，植被消失了。重新植树、植灌木等，有助于恢复土壤、恢复水流，阻挡风蚀，强化某些地区对干旱的抵御能力。

对抗干旱从长计议 -

本台法广RFI法文网报道指出，尽管世界气象组织的这名专家并不期待本次《联合国防治荒漠化公约》第15次缔约方大会(UNCCD-COP15)能够就干旱取得重要承诺。但这是一个阶段，鉴于国际谈判需要时间。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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