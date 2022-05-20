喀麦隆在危机下迎国庆50周年

非洲社会 / 地缘政治

位于非洲中西部、大西洋几内亚湾沿岸的喀麦隆，2022年05月20日星期五迎来第50个国庆节。这也是喀麦隆纪念在1972年05月20日以公投方式通过新宪法，决定由联邦制改为单一制政体。就此，法广RFI记者当天在喀麦隆英语区做现场采访，并发回了实地报导。

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据本台法广RFI2022年05月20日周五法文报导的介绍，喀麦隆的英语地区长期存在分离主义团体与中央政府之间的战争。在英语区人口最多的城市、西北地区重镇巴门达（Bamenda），这里的气氛沉重。

喀麦隆多年的冲突影响国民团结 -

本台法广RFI记者塞巴斯蒂安（Sébastien Németh）发自实地的消息描述说，在街头，军队在准备当天的国庆游行。然而，在经历了多年的冲突后，失去了节日的气氛。

RFI Image / Cameroun : à Bamenda, capitale du Nord-Ouest, l'ambiance est lourde. La ville est en guerre. Ici, les violences à Bamenda, une des villes anglophones les plus importantes du Cameroun, le 1er octobre 2017. (illustration) RFI Image

一名74岁的退休老人约翰（John）表示，喀麦隆人的团结已经不存在了。他在接受本台法广RFI记者采访中指责喀麦隆现总统向说英语的国民们宣战，杀害子民、焚烧房屋，造成再也无法回到过去。

分离主义者在开展全城罢工罢市 -

自周一以来，一个分离主义团体宣布，全城罢工罢市五天。所以巴门达（Bamenda）的街头很空荡。分离主义者威胁会杀害那些外出的人。就此，一名30来岁的商人汉森（Hanson）呼吁对话。他在接受本台法广RFI记者采访时形容，处于战争中的巴门达（Bamenda）如今如同一座鬼城。当地的情况和经济中心港城杜阿拉（Douala）或政治中心首都雅温得（Yaoundé）不同。他认为不应强行分裂，而是应该通过对话找到一种大家都能够接受的制度。

喀麦隆不想分裂的民众被迫迁徙 -

本台法广RFI法文报导说，许多喀麦隆人逃离了冲突地区。

RFI Image Archive / Cameroun : à Bamenda, capitale du Nord-Ouest, l'ambiance est lourde. Beaucoup ont fui la région. Ici, la gare routière de Moghamo à Bamenda, alors que les gens fuient la région anglophone. (illustration) RFI / Alphonse Tebeck

一位如今搬迁到杜阿拉（Douala）的医生尼克（Nick）不希望分裂，并接受了本台法广RFI记者的采访。这名医生说：“国家应该保持和睦，如同一个家庭。但在一个家中，没有关爱、没有信任、没有尊重就不能团结。不能以殴打来强迫人们团结在一起。”

喀麦隆当局如今得靠军队来维稳 -

本台法广RFI法文报导注意到，连续多日，喀麦隆调动军队，以保证巴门达（Bamenda）在国庆节当天处于高度警戒下。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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