非洲资源 / 生态环境

马达加斯加:力拓面对社区风潮

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RFI Image / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin. Au sud, la lagune dans laquelle les pêcheurs affirment avoir de plus en plus de mal à trouver du poisson. (illustration)
RFI Image / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin. Au sud, la lagune dans laquelle les pêcheurs affirment avoir de plus en plus de mal à trouver du poisson. (illustration) © RFI/Sarah Tétaud
作者： 尼古拉
9 分钟

在临近非洲东海岸的印度洋岛国马达加斯加，国际知名的跨国矿企力拓集团（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)经营的一座钛铁矿(ilménite)与当地民众之间的矛盾在恶化，导致通往矿场的唯一道路遭示威者封锁，而被迫宣布暂停生产。鉴于当前事态严重影响企业的整体形象，力拓集团打算退出该国，另寻更佳投资地点。马达加斯加矿企QMM(QIT Madagascar Minerals）只是力拓集团在全球30多个分支之一。

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据本台法广RFI法广网2022年05月22日星期天报道，在马达加斯加，力拓集团（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)在东南角多凡堡（Fort-Dauphin）合资经营的一座钛铁矿如今陷入动荡。这里是马达加斯加的第三大矿场，力拓集团占股80%，马达加斯加国家占股20%。

Image RFI Archive - Madagascar - Fort-Dauphin
RFI Image Archive / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue de Fort-Dauphin depuis le Pic Saint-Louis, à Madagascar. (illustration) PFFD - CC - Wikimedia Commons / RFI Image Archive

鉴于当地在本周发生争执后，示威者自周四以来封锁送往矿场的唯一通道，企业因此被迫宣布停产。企业管理层与示威者领袖之间无法达成协议，双方处于僵持之中。

双方分歧之一涉及赔偿 -

综合本台法广RFI通讯员罗尔（Laure Verneau）在过去不到24小时里发自马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的两则最新消息，参加谈判的一名多凡堡（Fort-Dauphin）居民、当地知名协会的会长透露，目前仍无协议，双方的分歧点在于示威者要求用现金支付赔偿，而企业方面却不想直接给钱。

政府多名部长参加谈判 -

本台法广RFI法文网报道说，周六晚，通往QMM矿场的唯一道路仍然被示威者封锁。午夜时，谈判仍在继续。除了矿企领导和当地居民之外，与会的还有水利部长、环境部长和国防部长。

民众指责矿企污染河流 -

 

Image RFI Archive - Madagascar - Fort Dauphin - rizière
RFI Image Archive / Madagascar : les riverains de Fort-Dauphin accusent QMM, entre autres, d’avoir pollué l’estuaire, mi-février, avec le bassin d’eaux usées qui s’y serait déversé. L’entreprise réfute, jusqu’à présent, ces accusations. Ici, Une rizière près de Fort Dauphin, à Madagascar. (illustration) Getty Images - Olivier Cirendini / RFI Image Archive

 

当地民众指责合资矿企QMM在二月份中旬污染了河流的水源，要求对水源遭污染，和渔民无法捕捞的损失予以补偿。而企业驳斥上述指责。双方矛盾在周四晚开始激化。示威者一度扣押了27名没有武装的军人作为人质，直到周五下午，政府谈判代表团抵达后才予以释放。

力拓分企依法享有税惠 -

本台法广RFI法文网报道指出，跨国矿企力拓集团（Rio Tinto）在马达加斯加依照矿业大投资法（LGIM-Loi sur les Grands Investissements Minier）享有多项税务优惠措施。这家合资企业应该在今年年底就其税务重新展开谈判。

企业与民众矛盾呈恶化 -

本台法广RFI法文网在2022年05月21日周六刊出的另一则报导提到，力拓集团（Rio Tinto）旗下马达加斯加分公司QMM与当地民众之间的矛盾已经历时数月之久，但事态不断恶化。矿场现已停产，只能从事维修的工作。企业告知媒体，停产是由于当前的社区动乱，危及矿场的生产安全和职员的人身安全。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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