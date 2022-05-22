马达加斯加:力拓面对社区风潮

非洲资源 / 生态环境

在临近非洲东海岸的印度洋岛国马达加斯加，国际知名的跨国矿企力拓集团（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)经营的一座钛铁矿(ilménite)与当地民众之间的矛盾在恶化，导致通往矿场的唯一道路遭示威者封锁，而被迫宣布暂停生产。鉴于当前事态严重影响企业的整体形象，力拓集团打算退出该国，另寻更佳投资地点。马达加斯加矿企QMM(QIT Madagascar Minerals）只是力拓集团在全球30多个分支之一。

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据本台法广RFI法广网2022年05月22日星期天报道，在马达加斯加，力拓集团（Rio Tinto）旗下分公司QMM(QIT Madagascar Minerals)在东南角多凡堡（Fort-Dauphin）合资经营的一座钛铁矿如今陷入动荡。这里是马达加斯加的第三大矿场，力拓集团占股80%，马达加斯加国家占股20%。

RFI Image Archive / Madagascar: arrêt des activités de la principale mine du pays, filiale de Rio Tinto. Ici, vue de Fort-Dauphin depuis le Pic Saint-Louis, à Madagascar. (illustration) PFFD - CC - Wikimedia Commons / RFI Image Archive

鉴于当地在本周发生争执后，示威者自周四以来封锁送往矿场的唯一通道，企业因此被迫宣布停产。企业管理层与示威者领袖之间无法达成协议，双方处于僵持之中。

双方分歧之一涉及赔偿 -

综合本台法广RFI通讯员罗尔（Laure Verneau）在过去不到24小时里发自马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的两则最新消息，参加谈判的一名多凡堡（Fort-Dauphin）居民、当地知名协会的会长透露，目前仍无协议，双方的分歧点在于示威者要求用现金支付赔偿，而企业方面却不想直接给钱。

政府多名部长参加谈判 -

本台法广RFI法文网报道说，周六晚，通往QMM矿场的唯一道路仍然被示威者封锁。午夜时，谈判仍在继续。除了矿企领导和当地居民之外，与会的还有水利部长、环境部长和国防部长。

民众指责矿企污染河流 -

RFI Image Archive / Madagascar : les riverains de Fort-Dauphin accusent QMM, entre autres, d’avoir pollué l’estuaire, mi-février, avec le bassin d’eaux usées qui s’y serait déversé. L’entreprise réfute, jusqu’à présent, ces accusations. Ici, Une rizière près de Fort Dauphin, à Madagascar. (illustration) Getty Images - Olivier Cirendini / RFI Image Archive

当地民众指责合资矿企QMM在二月份中旬污染了河流的水源，要求对水源遭污染，和渔民无法捕捞的损失予以补偿。而企业驳斥上述指责。双方矛盾在周四晚开始激化。示威者一度扣押了27名没有武装的军人作为人质，直到周五下午，政府谈判代表团抵达后才予以释放。

力拓分企依法享有税惠 -

本台法广RFI法文网报道指出，跨国矿企力拓集团（Rio Tinto）在马达加斯加依照矿业大投资法（LGIM-Loi sur les Grands Investissements Minier）享有多项税务优惠措施。这家合资企业应该在今年年底就其税务重新展开谈判。

企业与民众矛盾呈恶化 -

本台法广RFI法文网在2022年05月21日周六刊出的另一则报导提到，力拓集团（Rio Tinto）旗下马达加斯加分公司QMM与当地民众之间的矛盾已经历时数月之久，但事态不断恶化。矿场现已停产，只能从事维修的工作。企业告知媒体，停产是由于当前的社区动乱，危及矿场的生产安全和职员的人身安全。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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