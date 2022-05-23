北非:多国小麦销售价格封顶

非洲社会 / 粮食安全

气候变化与俄罗斯攻击乌克兰，造成全球小麦市场处境困难，价格在两年里翻了一倍。粮食进口国如何应对？就此，北非马格里布国家阿尔及利亚和摩洛哥的策略都是以销售价格封顶的措施来保护消费者。

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RFI Image Archive / Le cours du blé a atteint le prix historique, et avec la sécheresse qui a aussi gagné la France, premier exportateur européen, la situation pourrait encore s'empirer. （illustration) © Pixabay - Andrey Braynsk / RFI Image Archive

据本台法广RFI2022年05月23日星期一的法文报导，随着印度这个被认为可以替代乌克兰与俄罗斯小麦的国家，于十天前的2022年05月14日宣布限制小麦出口之后，进口国都在寻求保护其消费者的解决办法。其中，对东欧地区小麦依赖性最大的两个马格里布国家：阿尔及利亚和摩洛哥，都是由国家掏腰包。

阿尔及利亚小麦进口由国家买单 -

本台法广RFI通讯员维克多（Victor Mauriat）发自北非地区的消息指出，非洲第二大小麦进口国阿尔及利亚长期采购法国谷物。但过去几年，为了与前宗主国脱钩，阿尔及尔转向俄罗斯和乌克兰。在国内市场，面对国际价格上扬，阿尔及利亚采取了保护主义策略。

RFI Carte Archive / En Algérie, les prix du blé et de ses dérivés sont soutenus par le budget de l'état, il n'y a aucune répercussion sur le consommateurs, selon un professeur d'économie au micro de RFI. Ici, une carte du pays. (illustration) RFI Image Archive

一位知名的经济学教授在接受本台法广RFI记者维克多（Victor Mauriat）采访时说：“在阿尔及利亚，小麦及其副产品得到国家预算的支持。对消费者没有任何影响。意思就是，预算上的亏空受到影响的是国家的活动。最糟糕的情形是增大其赤字。”

摩洛哥在结构上要依赖进口小麦 -

阿尔及利亚的邻国摩洛哥也采取了价格封顶的策略。但乌克兰的战事加上该国国内农田遭遇大旱，造成今年小麦收成降幅过半。

RFI Carte Archive / Face à l'augmentation du prix du blé, le Maroc a mis en place une politique de blocage des prix, mais a la guerre en ukraine, s'ajoute une grande sécheresse des terres agricoles du pays, qui a réduit les recoltes de blé de plus de moitié cette année. Ici, une carte du pays. (illustration) RFI Carte

经济领域的另一位研究学者在接受本台RFI记者采访时指出，无论收成好坏，摩洛哥在结构上对进口小麦有依赖性。假设它支撑到了下一个农业季节的开始，也还必须播种、耕作和乞求老天降雨。

欧洲小麦出口大国法国出现干旱 -

本台法广RFI法文报导指出，小麦价格本周又达每吨480多欧元的历史新高。但鉴于欧洲第一大出口国法国发生干旱，未来的情况有可能更糟糕。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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